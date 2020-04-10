В Украине начал свою работу первый онлайн-ресторан

Украинская сеть «Черноморка»™ запустила уникальный проект — первый в стране онлайн-ресторан. В виртуальном заведении гости имеют возможность пообщаться с официантами, сделать заказ в реальном времени и даже выбрать с витрины рыбу или морепродукты для своего блюда. Виртуальный заказ тут же готовят повара «Черноморки»™, после чего клиент получает доставку еще теплых блюд домой или свежую рыбу и морепродукты, чтобы приготовить их самостоятельно. Формат онлайн-ресторана помог руководству сети увеличить количество заказов в условиях карантина, а главное — сохранить рабочие места официантам и поварам.

Онлайн-ресторан — это виртуальное решение для удаленных заказов в заведении, разработанное специально для сети «Черноморка»™. Его уникальность заключается в том, что при выборе блюд гость и официант заведения общаются через прямую видеосвязь в режиме реального времени. Соответственно клиент имеет возможность дистанционно насладиться большинством этапов ресторанного обслуживания «Черноморки»™: от приветствия официанта, рассказов об акционных предложениях и советов по напиткам — до возможности выбрать среди рыбных и морепродуктов именно те, которые, например, по размеру или цвету понравились больше.

«Во время приготовления, упаковки и доставки блюд персонал «Черноморки»™ строго придерживается всех санитарных норм, правил дезинфекции и требований использования защитных элементов одежды. Безопасность и доверие наших клиентов — превыше всего», — заверила основательница сети Ольга Копылова.

График работы онлайн-ресторана: с 11:00 до 22:00. Доставка заказов от 500 гривен по Киеву бесплатна, до 500 гривен — 70 грн. Доставка заказов за пределы Киева — 150 грн. При самовывозе вы получаете скидку 20% на все меню (кроме охлажденных рыбы, морепродуктов, устриц и алкоголя, который, кстати, продается по ценам супермаркета).

Ольга Копылова утверждает: «Онлайн-ресторан помог нам решить несколько острых проблем, которые возникли во время масштабного карантина: во-первых, мы хотим продолжать кормить наших гостей свежей черноморской рыбой и предоставлять индивидуальный качественный сервис даже в условиях дистанционного обслуживания; во-вторых, мы поддерживаем свою команду и поставили целью сохранить рабочие места официантам и поварам; в-третьих, в условиях длительного карантина и почти полного отсутствия социализации, это решение является неким «социальным проектом». Он поможет нашим гостям превратить привычный заказ еды в нечто большее, отойти наконец от чат-ботов и автоответчиков к прямому общению с командой».