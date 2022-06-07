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07.06.2022, 19:20

В Украине прошла крупнейшая онлайн IT-конференция NIX MultiConf

Цей матеріал також доступний українською
В Украине прошла крупнейшая онлайн IT-конференция NIX MultiConf - Фото

Онлайн-конференция NIX MultiConf

Несмотря на войну, украинская IT-отрасль показывает стабильность и прогрессивное развитие. Доказательство этому – проведение онлайн-конференции NIX MultiConf, к которой присоединились топовые украинские IT-специалисты, представители бизнеса и иностранные эксперты. Они делились профессиональным опытом и видением отрасли, обсуждали состояние и перспективы развития IT в Украине. Параллельно с выступлениями организаторы конференции провели сбор средств на нужды ВСУ и ГСЧС.

34 доклада на технические, мотивационные и бизнес-темы в два параллельных потока, 33 часа прямого эфира из студий в Ужгороде и Будапеште, более 40 тысяч просмотров — масштабность конференции NIX MultiConf впечатляет. Учитывая войну в Украине, подобные масштабы в очередной раз доказывают: наша IT-отрасль остается привлекательной для международных партнеров и стабильной поддержкой украинской экономики. Крупнейшая украинская IT-команда NIX еще до начала войны планировала проведение мероприятия в оффлайне. Обстоятельства внесли коррективы и прибавили еще больше желания сделать, казалось бы, невозможное — выполнить свое обещание и провести самое масштабное событие в стране этой весной, несмотря на обстоятельства.

Мария Копейка, Head of PR Department NIX:

"NIX MultiConf – это что-то чрезвычайное, величественное и неповторимое. Что-то, чему сейчас нет аналогов, и что имеет особое значение для каждого. Это как синергия украинской силы и мужества, которая нашла еще один путь для своего проявления — через призму IT.

Я не хочу говорить о важности конференции для IT-отрасли, бизнеса и Украины. Хотя я уверена, что украинский IT-бизнес был, есть и будет локомотивом нашей экономики. Те, кто думают широко и всеобъемлюще, понимают это без объяснений. Как понимают наши иностранные партнеры, в Украине есть все для развития международного бизнеса.

Мне важно, чтобы мир понял и услышал нас – мы, украинцы, чрезвычайные люди с чрезвычайными способностями. Только подумайте — нам по силам за три недели организовать конференцию международного значения. Мы защищаем Родину не только с оружием в руках — мы крепко держим тыл нашей обороны. По всем фронтам. И делаем это только вместе. Поэтому даже невозможное становится выполнимым. И NIX MultiConf #5 — наше доказательство каждому, чего стоит украинский народ!".

Как лидеры IT-индустрии видят перспективы отрасли

Принявшие участие в конференции предприниматели и бизнес-лидеры сходятся во мнении: Украина является надежным бизнес-партнером для зарубежных заказчиков. Потому что во время военных действий IT-специалисты продолжают развивать отрасль и собственные профессиональные навыки. Они посещают международные и национальные конференции как в качестве спикеров, так и слушателей. А затем создают очень мощные инновационные продукты, которые получают всемирное признание. Это позволяет украинским айтишникам оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, являться образцовым примером для иностранных партнеров и айтишников.

Александр Колб, CEO Promodo, спикер NIX MultiConf:

"В последующие 10 лет я жду от IT-отрасли роста – особенно продуктового звена. Решения именно в этом направлении станут более востребованными. Уверен: Европа и США будут смотреть на Украину как на страну будущего, а не раненую. Мне кажется, что нет разницы между нашими айтишниками и иностранными. Европа — это не географический признак, это образ мышления. Майндсетом и знаниями мы не отличаемся. А в чем-то украинцы могли бы поспорить в экспертизе и технических навыках".

Евгений Кудрявченко, CEO Vintage Web Production, спикер NIX MultiConf:

"Нам нельзя жаловаться. Я говорю: у нас война, но у нас нет возможности отдыхать. Мы должны работать и наполнять экономику. Поэтому мы сделаем все самое лучшее, чтобы клиенты были удовлетворены. Ведь у нас столько желания восстанавливать собственное государство. Я хочу, чтобы благодаря нашему подходу и работе заказчики чувствовали – мы герои!".

О чем говорили украинские и мировые эксперты

Технические доклады на конференции охватили самые популярные IT-направления: Python, Java, JS, .NET, QA, PHP, бизнес-анализ, проектный менеджмент и т.д. 

Алистер Коберн, соавтор Agile-манифеста, спикер NIX MultiConf:

"Для меня важно, что конференция в Украине прошла. И вдвое важно, что я принял в ней участие. Раньше я уже посещал Киев и Львов и даже могу сказать на украинском "Доброе утро" и "Спасибо"! Поэтому я надеюсь, что приеду в будущем еще и в Харьков. Ведь ваши девелоперы увлекают меня! Они крутые, и мне было трудно выбрать самый лучший вопрос от зрителей во время своего выступления – все были интересны!".

Гил Таяр, Senior Software Architect в Roundforest, спикер NIX MultiConf:

"В нашей команде есть два разработчика из Украины. И я должен сказать: вы удивительные! У ваших IT-специалистов очень высокий уровень подготовки, это было заметно даже по вопросам, поступившим во время моего выступления. Это действительно крутое коммьюнити! Итак, я надеюсь, что в следующем году эта конференция будет уже в оффлайне – и в Украине!".

Кроме чисто технических тем были и другие, связанные с IT-бизнесом во время войны, особенностями налогообложения IT, управлением команд в период перемен, особенностями "смелой" продажи услуг и т.д.

Александр Кардаков, Глава наблюдательного совета "Октава Капитал", спикер NIX MultiConf:

"Как ни странно, но нашему IT-бизнесу хорошо помогла "прививка" от COVID-19. Благодаря ему мы привыкли к стрессам, резким изменениям, неожиданным решениям, дистанционной работе. Однако во время войны изменилось все: отношение людей, отношения, места. Важно, чтобы компания имела ценности. Если их нет или они разрушились, нужно найти новые смыслы, которые будут подтягивать людей и двигаться вперед".

Стоит отметить среди спикеров и признанных мировых IT-звезд – таких, как соавтор Agile-манифеста Алистер Коберн, участник Python Software Foundation Энтони Шоу, Senior Software Architect в Roundforest Гил Таяр, а также Lead Technical Advisor в CHECK24 Verstichel. Они отметили исключительный профессионализм украинских айтишников, их уровень осведомленности и экспертности по сравнению с иностранными коллегами.

Имело это мероприятие и благотворительную цель. Все дни во время трансляции проходил сбор средств на нужды ВСУ и МЧС — и он продолжается до сих пор. Для участия в нем достаточно перейти на сайт конференции, где есть все реквизиты для донатов.

Все выступления спикеров NIX MultiConf можно просмотреть на YouTube-канале NIX .



Справка:

NIX MultiConf – это самая большая в Украине ИТ-конференция, которая в этом году проходила онлайн. Мероприятие полезно для ИТ-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать свои навыки и интересуются новинками ИТ-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые прошло в Харькове. С тех пор из 150 сторонников конференции всего за несколько лет комьюнити NIX MultiConf выросло в масштабное событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединились зрители из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Египта, ЮАР и других стран.

NIX — одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, насчитывающая более 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT решения для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны команда поддерживает как членов своей команды и их родных, так и всех пострадавших от вторжения рф.

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Теги: NIX MultiConf, IT-конференция
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