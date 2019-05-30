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30.05.2019, 12:57

В Украине состоится SmartHR Online Marathon

В Украине состоится SmartHR Online Marathon - Фото

В Украине подобное мероприятие проводится впервые

Ведущий HR-провайдер Украины Smart Solutions объявил о намерении провести масштабную онлайн-конференцию для специалистов в области HR. Тема SmartHR Online Marathon — «Меняющийся мир HR: новации в управлении персоналом».

Это первое мероприятие такого формата для сферы управления человеческими ресурсами в Украине. Его главная цель — создать удобную современную площадку для обмена знаниями и опытом, способствовать развитию HR в digital-среде.

В ходе конференции HR-директора и специалисты ведущих украинских компаний расскажут о ключевых тенденциях, инструментах и технологиях в современном HR-сегменте, поделятся практическими кейсами с примерами их внедрения. Участники марафона узнают, чем дышит рынок, что сейчас в тренде и как найти новые идеи для своих компаний.

Среди спикеров конференции HR-директор «1+1 медіа» Лариса Брувер, руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts Антон Воронюк, основатель и CEO IT-компании CleverStaff Владимир Курило, HR-директор «Watsons Украина» Алена Рубанец, начальник управления подбора, оценки и развития персонала АО «Укртрансгаз» Иван Афонин, HR-директор Comfy Trade Марина Майор и другие.

Конференция будет проходить в режиме бесплатной прямой трансляции на YouTube 7 июня с 10:00 до 18:00. Она будет интересна и полезна всем участникам рынка — от начинающих специалистов до собственников компаний. Причем каждый сможет не только присоединиться к онлайн-просмотру, но и задать вопросы спикерам.

Более подробную информацию и программу конфренции можно найти по адресу https://conf.smart-hr.com.ua

Контактное лицо в Смарт Солюшнс - Шатилов Алексей +38 (050) 843 7523

 

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Теги: SmartHR Online Marathon
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