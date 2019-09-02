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02.09.2019, 12:21

В Украине впервые пройдет Европейский форум по круговой экономике

В Украине впервые пройдет Европейский форум по круговой экономике - Фото

European Circular Economy Forum состоится в большом зале инновационного парка Unit.City. Начало в 09:00

4 октября в Киеве впервые бизнес, инноваторы, государственный и негосударственный сектор объединятся ради внедрения в Украине принципов кругового дизайна, экологичности и ответственного управления ресурсами.

European Circular Economy Forum состоится в большом зале инновационного парка Unit.City. Начало в 09:00. Организаторы - общественная организация ReThink.

В мероприятии примут участие представители ЕС, Делфтского Технологического Университета, Университета Вахенинхен, Амстердамского Института Передовых Городских Решений, соучредители и управленцы инновационных компаний и стартапов из западной Европы и Украины.

Основу Форума составят 4 панельные дискуссии:

- Circular Cities - экологические здания и дизайн, устойчивое управление ресурсами и мобильностью в городах, гармоничное развитие районов и агломераций;

- Circular Fashion - экологизация сферы моды, тотальный консьюмеризм vs. минимализм;

- Circularity in Agri & Food - работа с продовольственными отходами, возможности для переработки органических отходов и послеуборочных остатков;

- Advanced Waste Management Technologies & Logistics - современные системы переработки и логистики отходов.

Билеты для студентов, аспирантов, ученых, общественных деятелей и госслужащих являются льготными (от 150 грн).

Другие детали и участие по ссылке:

www.ecef.in.ua

Аккредитация журналистов - rethinkua@gmail.com

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Теги: European Circular Economy Forum
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