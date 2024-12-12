Валерия Турчанович и её вклад в международный бизнес

Валерия Турчанович — украинский предприниматель с более чем четырехлетним опытом в товарном бизнесе. Её компания успешно экспортирует товары в США и Европу, демонстрируя высокий уровень профессионализма и устойчивости даже в условиях нестабильной ситуации в стране.

С момента своего основания компания Валерии продала продукции в более чем 38 стран , что является значительным достижением для украинского бизнеса. Несмотря на трудности, вызванные войной, Валерия и её команда продолжают развивать международные торговые отношения, укрепляя связи между Украиной и США.

Одним из наиболее важных аспектов работы компании является создание рабочих мест в США. Валерия активно нанимает украинских специалистов, что позволяет им не только находить стабильное трудоустройство, но и поддерживать свои семьи и сообщества в Украине. Это важно в условиях текущих экономических реалий, когда многие украинцы ищут возможности для обеспечения финансовой безопасности за пределами своей страны.

Кастомизация товаров, ориентированных на американский рынок, также открывает новые возможности для местного производства и привлечения рабочей силы. Наличие склада в США позволяет не только ускорить процесс доставки, но и создавать дополнительные рабочие места для украинских мигрантов, которые находятся в поиске возможности применить свои навыки и опыт в новом контексте.

Кроме того, компания Валерии является одной из первых украинских компаний, открывших магазины на платформе TikTok Shop. Это не только помогает повысить продажи наших товаров, но и предоставляет новые возможности для украинских предпринимателей, желающих выйти на международный рынок.

Валерия всегда открыта для обмена опытом и знаний, что позволяет другим предпринимателям учиться и расти в условиях быстро меняющегося рынка. Её усилия не только укрепляют экономические связи между Украиной и США, но и вносят значительный вклад в социальное развитие и поддержку украинских граждан в трудных обстоятельствах.

Таким образом, Валерия Турчанович представляет собой яркий пример того, как предпринимательская инициатива может преодолевать барьеры и способствовать процветанию бизнеса в обеих странах, одновременно создавая рабочие места и поддерживая сообщество украинцев за границей.