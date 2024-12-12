Валерія Турчанович і її внесок у міжнародний бізнес

Валерія Турчанович — українська підприємниця з понад чотирирічним досвідом у товарному бізнесі. Її компанія успішно експортує товари до США та Європи, демонструючи високий рівень професіоналізму й стійкості навіть в умовах нестабільної ситуації в країні.

З моменту заснування компанія Валерії продала продукцію більш ніж у 38 країн, що є значним досягненням для українського бізнесу. Попри труднощі, спричинені війною, Валерія та її команда продовжують розвивати міжнародні торговельні відносини, зміцнюючи зв’язки між Україною та США.

Одним із найважливіших аспектів роботи компанії є створення робочих місць у США. Валерія активно залучає до роботи українських спеціалістів, що дозволяє їм не лише отримувати стабільне працевлаштування, а й підтримувати свої родини та громади в Україні. Це особливо важливо в умовах поточної економічної ситуації, коли багато українців шукають можливості для забезпечення фінансової стабільності за межами своєї країни.

Кастомізація товарів, орієнтованих на американський ринок, також відкриває нові можливості для місцевого виробництва та залучення робочої сили. Наявність складу в США дозволяє не лише пришвидшити процес доставки, але й створювати додаткові робочі місця для українських мігрантів, які шукають можливості застосувати свої навички та досвід у новому середовищі.

Крім того, компанія Валерії є однією з перших українських компаній, що відкрила магазини на платформі TikTok Shop. Це не лише сприяє зростанню продажів продукції, а й відкриває нові можливості для українських підприємців, які прагнуть вийти на міжнародний ринок.

Валерія завжди відкрита до обміну досвідом і знаннями, що дозволяє іншим підприємцям навчатися й розвиватися в умовах динамічних змін на ринку. Її зусилля не лише зміцнюють економічні зв’язки між Україною та США, а й вносять значний вклад у соціальний розвиток і підтримку українських громадян у важких обставинах.

Таким чином, Валерія Турчанович є яскравим прикладом того, як підприємницька ініціатива може долати бар’єри та сприяти процвітанню бізнесу в обох країнах, одночасно створюючи робочі місця і підтримуючи українську громаду за кордоном.