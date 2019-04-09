Василий Вирастюк примет участие в социальной акции ко Дню Земли

Вирастюк Василий

19 апреля 2019 года портал «Комментарии» и маркетинговое агентство «ТоШоНадо» организовывают мероприятие под девизом «Сохраним планету вместе» по случаю международного Дня Земли. К инициативе «Эко-офис» приглашаются все социально ответственные украинские компании, которые умеют ценить природу и охранять окружающую среду.

В программе – высаживание деревье на бульваре Шевченко, мероприятия по тимбилдингу на эко-тему; брендирование лавочек для вдохновения прохожих бережно относится к природе; обмен опытом и веселое времяпровождение в компании единомышленников.

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Звездными участниками мероприятия станут исполнитель главной роли фильма «Приключения S Николая», украинский силач Василий Вирастюк, а также режиссер короткометражного фэнтези «Дух Леса» - Максим Дончик. Оба будут представлять кинокомпанию «BIG HAND FILMS».

Примечательно, что акция будет проходить в день вручения национальной кинопремии «Золота Дзига», и фильм «Приключения S Николая» номинирован в ней на «Премию зрительских симпатий».

Отметим, что начало мероприятия «Эко-офис» намечено на 11:00, а рассчитана программа до 14:30. В самом конце участников ожидают развлечения с фуршетом и розыгрышем подарков.

Портал «Комментарии» и маргентинговое агентство «ТоШоНадо» призывают украинских предпринимателей, которые заботятся об окружающей среде, поучаствовать вместе с коллегами в мероприятии.

«Экологически дружественная философия ведения бизнеса в нынешнее время превращается из необязательной моды в необходимое условие предпринимательского успеха», - рассказала директор агентства ТоШоНадо Ольга Хорошаева.

Контактный телефон: (067) 467 70 07 - Ольга; e-mail: o.kazantseva.o@gmail.com

Подробнее о социальной инициативе «Эко-офис» ко Дню Земли можно узнать по ссылке.

День Земли - название, используемое по отношению к различным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. Мероприятие впервые было организовано сетью «День Земли». Существуют два основных периода проведения Дней Земли: в марте (ближе к весеннему равноденствию) и 22 апреля. Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню Земли ближе к моменту летнего солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую погоду и свободное время людей.