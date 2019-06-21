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21.06.2019, 16:18

Вектор на успех основателя “Green Wheels” Олега Маслова

Вектор на успех основателя “Green Wheels” Олега Маслова - Фото

Олег - настоящий украинский продюсер инновационных проектов, который помогает реализовывать самые полезные наработки лучших умов страны

Каждый успешный профессионал рано или поздно решает больше не работать “на дядю” и организует собственный бизнес. И первая бизнес-идея непременно рождается в той сфере, где у него есть конкурентное преимущество – собственный опыт и компетенция. Именно так началось развитие в сфере продаж электромобилей в Украине успешного украинского бизнесмена Олега Маслова.

Первая глава истории успеха Олега Маслова начинается с университетской скамьи. Будучи студентом третьего курса Донецкого национального университета (ДоНну), Маслов активно специализируется в качестве эксперта по продажам в FMCG-индустрии, но поскольку его больше привлекали техника и инновации, решается сменить сферу на автомобильную.

Параллельно с работой в автобизнесе, Маслов запускает собственную компанию “InnoLab”. Именно тогда предприниматель-новичок и поставил перед собой амбициозную цель - поиск перспективных инновационных проектов, особенно в экологической сфере, и помощь им в развитии. И забегая вперед, скажем, - эта идея оказалась весьма удачной.

“Работая с автомобилями я четко понял, что это мое направление и я хочу запустить свой бизнес в этой сфере. Имея опыт прямых переговоров, я даже искал пути выхода на компанию Tesla, хотел быть их представителем в Украине, - рассказывает Олег.

Но Тесла не ответили. Их политика продвижения оказалась кардинально другой, и даже спустя семь лет в Украине нет официального салона этого производителя.

Между тем, активный молодой человек не сдавался и решил развивать сеть заправочных станций для электрокаров. Договорился о поставках оборудования с финскими производителями, провел миллион переговоров о размещении станций с различными СТО и торговыми центрами, даже договорился об установке рядом с “Донбасс Ареной”. Но дальнейшее развитие проекта остановила война: в 2014 году Маслову пришлось покинуть Донецк и перевезти семью во Львов. Сам Олег решил не забрасывать бизнес и отправился в Киев в поисках инвесторов для нового проекта – продажи электромобилей.

“Изначально я хотел запустить каршеринг или службу такси на электромобилях. Но первых инвестиций хватило только для запуска автосалона”, - вспоминает бизнесмен.

Идея продавать в Украине электрокары оказалась своевременной и очень востребованной, поэтому потребовались более серьезные инвестиции и новые партнеры. Маслов презентует свой проект на различных ивентах, становится участником Young Business Club, в котором быстро находит нужные контакты и необходимые инвестиции для расширения проекта. С 2016 года, имея в арсенале лишь несколько автомобилей, автосалон электромобилей Маслова к 2019 году расширяется до 50 машин в обороте (Tesla, Leaf, Volkswagen, Kia, Mercedes) и становится лидером отечественного рынка электромобилей.

При всех сложностях запуска основного бизнеса, Маслов не забывает и своей ранней идее - помощи стартапам в рамках компании “InnoLab”.

«В Украине множество энергичных ребят, новаторов с отличными перспективными идеями. Но главная их проблема – сырой продукт и отсутствие бизнес-модели. Мы помогаем правильно упаковать идею и грамотно презентовать ее будущим инвесторам. И это приносит свои результаты”, - уточняет он.

На сегодняшний день компания “InnoLab” помогла найти финансирование таким экологичным стартапам, как:

  • Smart Oasis - добыча воды из воздуха, две экспериментальные станции которого уже работают в Дубае;

  • производство экологичной 3D плитки;

  • производство электроскутеров;

  • инновации в агросекторе - аэропонные теплицы.

Олег - настоящий украинский продюсер инновационных проектов, который помогает реализовывать самые полезные наработки лучших умов страны. В перспективе эти стартапы имеют отличный шанс выйти на мировой рынок и стать ведущими компаниями. Сегодня Маслов - президент украинского филиала Международной Федерации молодых лидеров JCI. В 2017 году он возглавил Национальный бизнес рейтинг “Лидер года”. В 2018 также получил признание в этом престижном рейтинге. Бизнесмен внес огромный вклад в развитие украинской экономики и благодаря своим проектам помогает наращивать международную интеграцию Украины.

“Сейчас я планирую новый виток развития. Хочу запустить бизнес в Америке, использовать  возможности самой сильной мировой экономики, а также получить новый опыт и знания”, - поделился планами Маслов. Что ж, пожелаем ему успешного развития, тем более, что весь накопленный опыт молодой бизнесмен обещает инвестировать в украинские проекты.

Автор: Лера Нежина

 

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Теги: Олег Маслов, Green Wheels
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