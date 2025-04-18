Весенние выходные: тепло почти по всей стране, но дожди уже на подходе

Прохладнее всего будет в Одессе — здесь температура останется в пределах середины мартовской нормы

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В эти выходные Украина окажется под влиянием весеннего тепла, однако в некоторых регионах настроение может испортить дождь. Температура поднимется выше климатической нормы практически во всех областях, но жителям мероприятия и Закарпатья следует иметь под рукой зонт. Также есть нюансы с температурой воздуха и аллергенами, поэтому советуем внимательно читать прогноз.

🌤 Суббота, 19 апреля: тепло по всей стране, на западе — дождливые паузы

На большинстве территории Украины будет настоящее апрельское тепло. Воздух прогреется до очень приятных весенних значений. Однако в западных областях, особенно в Закарпатье, Волыни и Прикарпатье, ожидаются периодические дожди — местами достаточно обильные. Во Львовской области осадки могут быть длительными, в основном серой погодой в течение дня.

📍 Самые влажные районы: — Надворнянский район — дождь затянется почти на весь день. — Ковельщина и Львовщина — ожидаются ливни средней интенсивности, после которых возможны просветления.

Прохладнее всего будет в Одессе — здесь температура останется в пределах середины мартовской нормы.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ужгород): воздух теплый, но из-за дождей может казаться немного влажным и прохладным.

🔹 Центр ( Киев , Черкассы, Кропивницкий): температура днем приблизится к комфортному +20, что будет особенно контрастировать с прошедшими неделями. Сухо, уютно с легким ветром.

🔹 Восток (Харьков, Днепр, Луганск): будет по-летнему тепло. Погода стабильная, без осадков, с вечерним понижением температуры, но без заморозков.

🔹 Юг (Одесса, Херсон, Николаев): теплый день, хотя и немного прохладнее, чем в предыдущие дни. В южных районах без осадков, однако в некоторых местах возможно затянутое небо и более прохладный ветер.

🧭 Температурные изменения: В Закарпатье фиксируется ощутимое снижение температуры по сравнению с предыдущими днями — в среднем на 7–8 градусов. Это типичный эффект карпатской котловины, когда смена воздушных масс приносит кратковременное, но ощутимое охлаждение.

🌥 Воскресенье, 20 апреля: еще теплее, но с намеками на изменения

Второй день выходных подарит стабильное тепло и преимущественно сухую погоду почти во всех регионах. Ветер стихнет, а небо очистится от облаков.

❕ Небольшие исключения: в Хмельницком возможен кратковременный дождь в дневные часы, а в Крыму и Харьковской области возможны облачные прояснения и слабый туман — малозаметный, но достойный внимания.

🔸 Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно, Тернополь): самый комфортный день недели. Дождей не ожидается, а температура останется в пределах теплой весенней нормы. Однако ночью в отдельных горных районах (например, в Рахове) будет холоднее, чем обычно в это время.

🔸 Центральные области (Киев, Винница, Полтава): температура по сравнению с пятницей выросла на 6–8 градусов. Во многих районах уже заметна настоящая весна, без осадков и с ярким солнцем.

🔸 Восточные области (Харьков, Луганск, Днепр): будет еще теплее, чем в субботу. В Чугуевском районе возможен дождь.

🔸 Южные области (Одесса, Херсон, Крым): комфортная погода без резких изменений. Только в Ялтинском районе возможны легкие дожди, которые продлятся недолго и не повлияют существенно на самочувствие.

🧭 Температурные колебания: В воскресенье в отдельных регионах западной Украины будет наблюдаться ночное похолодание. В Калушском и Самборском районах температура снизится по сравнению с субботой на 8-9 градусов.

🌳 Пыльца березы — незаметная угроза. Даже в дождливую погоду концентрация пыльцы березы в воздухе может оставаться высокой. Аллергикам следует избегать длительных прогулок в парках, особенно утром. Наибольший риск — в центральных и северных областях.