Весняні вихідні: тепло майже по всій країні, але дощі вже на підході

Найпрохолодніше буде в Одесі — тут температура залишиться в межах середини березневої норми

Цими вихідними Україна опиниться під впливом весняного тепла, однак у деяких регіонах настрій може зіпсувати дощ. Температура підніметься вище за кліматичну норму практично в усіх областях, але мешканцям заходу та Закарпаття варто мати під рукою парасолю. Також є нюанси з температурою повітря і алергенами — тож радимо уважно читати прогноз.

🌤 Субота, 19 квітня: тепло по всій країні, на заході — дощові паузи

На більшості території України буде справжня квітнева теплота. Повітря прогріється до дуже приємних весняних значень. Проте в західних областях, особливо на Закарпатті, Волині та Прикарпатті, очікуються періодичні дощі — місцями досить рясні. У Львівській області опади можуть бути тривалими, з переважно сірою погодою протягом дня.

📍 Найвологіші райони: — Надвірнянський район — дощ затягнеться майже на весь день. — Ковельщина та Львівщина — очікуються зливи середньої інтенсивності, після яких можливі просвітлення.

Найпрохолодніше буде в Одесі — тут температура залишиться в межах середини березневої норми.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ, Ужгород): повітря тепле, але через дощі може здаватися трохи вологим і прохолодним.

🔹 Центр (Київ, Черкаси, Кропивницький): температура вдень наблизиться до комфортного +20, що особливо контрастуватиме з минулими тижнями. Сухо, затишно, із легким вітром.

🔹 Схід (Харків, Дніпро, Луганськ): буде по-літньому тепло. Погода стабільна, без опадів, із вечірнім зниженням температури, але без заморозків.

🔹 Південь (Одеса, Херсон, Миколаїв): теплий день, хоча й трохи прохолодніше, ніж у попередні дні. У південних районах без опадів, проте в деяких місцях можливе затягнуте небо і прохолодніший вітер.

🧭 Температурні зміни: На Закарпатті фіксується відчутне зниження температури порівняно з попередніми днями — у середньому на 7–8 градусів. Це типовий ефект карпатської улоговини, коли зміна повітряних мас приносить короткочасне, але відчутне охолодження.

🌥 Неділя, 20 квітня: ще тепліше, але з натяками на зміни

Другий день вихідних подарує стабільне тепло і переважно суху погоду майже у всіх регіонах. Вітер стихне, а небо очиститься від хмар.

❕ Невеликі винятки: у Хмельницькому можливий короткий дощ у денні години, а в Криму та на Харківщині можливі хмарні прояснення та слабка мряка — малопомітна, але варта уваги.

🔸 Захід (Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Тернопіль): найкомфортніший день тижня. Дощів не передбачається, а температура залишиться в межах теплої весняної норми. Проте вночі в окремих гірських районах (наприклад, у Рахові) буде холодніше, ніж зазвичай у цю пору.

🔸 Центральні області (Київ, Вінниця, Полтава): температура порівняно з п’ятницею зросла на 6–8 градусів. У багатьох районах уже помітна справжня весна, без опадів та із яскравим сонцем.

🔸 Східні області (Харків, Луганськ, Дніпро): буде ще тепліше, ніж у суботу. У Чугуївському районі можливий незначний дощ.

🔸 Південні області (Одеса, Херсон, Крим): комфортна погода без різких змін. Лише в Ялтинському районі можливі легкі дощі, які триватимуть недовго і не вплинуть суттєво на самопочуття.

🧭 Температурні коливання: У неділю в окремих регіонах західної України спостерігатиметься нічне похолодання. У Калуському та Самбірському районах температура знизиться порівняно з суботою на 8–9 градусів.

🌳 Пилок берези — непомітна загроза. Навіть у дощову погоду концентрація пилку берези в повітрі може залишатися високою. Алергікам варто уникати тривалих прогулянок у парках, особливо зранку. Найбільший ризик — у центральних і північних областях.