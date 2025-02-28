Весна на старте: переменчивая погода, осадки и температурные контрасты

Первый день весны принесет нестабильную погоду с мокрым снегом и дождем, ночные морозы сохранятся, а днем ​​температура поднимется выше нуля.

Первые дни весны – это не всегда солнце и долгожданное тепло. Зима еще не готова сдавать свои позиции: хотя дневные температуры в некоторых регионах уже будут приближаться к весенним показателям, ночные морозы на востоке и юге напомнят, что теплые дни еще не настали. Кроме того, погода будет переменчивой: снег, дождь и прояснения будут сменять друг друга, создавая атмосферу настоящего межсезонья.

Суббота, 1 марта: мокрый снег, дождь и перепады температур

По данным SINOPTIK.ua, первый день весны принесет нестабильную погоду – на западе уже будет ощущаться приближение тепла, тогда как на востоке еще будет властвовать зимний холод. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, особенно днем.

Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем -2..+2 °C – ощутимый холод, особенно в Донецке и Луганске, где температура опустится до -5 °C. Стоит одеваться тепло, если планируете долгие прогулки. Ночью до -9 °C.

Днем -2..+2 °C – ощутимый холод, особенно в Донецке и Луганске, где температура опустится до -5 °C. Стоит одеваться тепло, если планируете долгие прогулки. Ночью до -9 °C. Центральные области ( Киев , Полтава, Кропивницкий): Днем 0..+5 °C – первый намек на весну, когда на солнце воздух будет казаться значительно теплее. Но ветер все еще прохладный, так что лучше не выходить без шапки. Ночью до -4 °C – пока без настоящего весеннего тепла.

Днем 0..+5 °C – первый намек на весну, когда на солнце воздух будет казаться значительно теплее. Но ветер все еще прохладный, так что лучше не выходить без шапки. Ночью до -4 °C – пока без настоящего весеннего тепла. Западные области (Львов, Черновцы, Ужгород): Днем +5..+7 °C – комфортная температура для прогулок, особенно в Закарпатье, где будет теплее всего. Ночью до 0 °C – уже без сильных морозов.

Днем +5..+7 °C – комфортная температура для прогулок, особенно в Закарпатье, где будет теплее всего. Ночью до 0 °C – уже без сильных морозов. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем +2..+5 °C – еще прохладно, но уже не морозно. Влажный воздух может делать холод более ощутимым, так что без утепленной верхней одежды не обойтись.

⚠ Температурные контрасты:

Ночью значительное похолодание в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму – здесь морозы будут ощутимыми.

В то же время в Закарпатье, особенно в Береговском районе, днем ожидается теплая погода, которая уже больше напоминает весну.

📌 Интересный факт: В народе считалось, что если 1 марта идет дождь, то весна будет затяжной и нестабильной, а если день сухой – апрель принесет быстрое потепление.

Воскресенье, 2 марта: нестабильная погода и сильные осадки на юге

Второй выходной продолжит тенденцию нестабильности. Ночные морозы сохранятся, а днем температура будет сильно варьироваться в зависимости от региона. На востоке возможен мокрый снег, а юг получит сильные осадки.

Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем 0..-3 °C – зимний холод еще держится, а ветер сделает температуру еще более неприятной, особенно в открытых местностях. Стоит выбирать теплую одежду, особенно шарф и перчатки. Ночью до -9 °C – мороз, который будет ощущаться особенно резко после более мягкого дня.

Днем 0..-3 °C – зимний холод еще держится, а ветер сделает температуру еще более неприятной, особенно в открытых местностях. Стоит выбирать теплую одежду, особенно шарф и перчатки. Ночью до -9 °C – мороз, который будет ощущаться особенно резко после более мягкого дня. Центральные области (Киев, Винница , Полтава): Днем 0..+5 °C – в городах уже можно заметить первые намеки на весну, хотя пасмурное небо и влажный воздух пока не дают расслабиться. В таких условиях легкая куртка покажется недостаточной, так что лучше одеваться теплее. Ночью до -4 °C.

Днем 0..+5 °C – в городах уже можно заметить первые намеки на весну, хотя пасмурное небо и влажный воздух пока не дают расслабиться. В таких условиях легкая куртка покажется недостаточной, так что лучше одеваться теплее. Ночью до -4 °C. Западные области (Львов, Черновцы, Ужгород): Днем +3..+5 °C, в Ужгороде до +7 °C – самый теплый регион страны, где уже чувствуется, что весна совсем близко. Здесь можно смело выбирать более легкую верхнюю одежду, но ветер может сделать погоду менее приятной. Ночью до 0 °C – переходный период между зимними морозами и весенним теплом.

Днем +3..+5 °C, в Ужгороде до +7 °C – самый теплый регион страны, где уже чувствуется, что весна совсем близко. Здесь можно смело выбирать более легкую верхнюю одежду, но ветер может сделать погоду менее приятной. Ночью до 0 °C – переходный период между зимними морозами и весенним теплом. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем +2..+5 °C – температура не критически низкая, но из-за высокой влажности холод будет ощущаться сильнее, особенно возле моря. Здесь важно не недооценивать погоду и выбирать не только теплую, но и непродуваемую одежду. Ночью до -4 °C.

⚠ Сильные осадки:

Николаевская область (Вознесенский район): Прогнозируется интенсивный снегопад. Вероятность — 87%, так что стоит быть готовыми к снежному покрову и возможному гололеду на дорогах.

Прогнозируется интенсивный снегопад. Вероятность — 87%, так что стоит быть готовыми к снежному покрову и возможному гололеду на дорогах. Одесская область (Болградский район): Ожидается сильный дождь с вероятностью 96%.

📌 Интересный факт: Если 2 марта идет снег или дождь, то это означает, что настоящее весеннее тепло придет не раньше конца месяца.

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные станут промежуточным этапом между зимой и весной. Ночи еще морозные, особенно на востоке, а дневные температуры местами будут подниматься выше нуля, создавая иллюзию потепления.

Если собираетесь на прогулку, стоит взять не только теплую одежду, но и зонт — погода будет меняться быстро. А дома можно создать настоящее весеннее настроение: добавить больше света, приготовить что-то вкусное и представить, что тепло уже совсем рядом. Весна еще колеблется, но с каждым днем становится ближе! 🌱✨