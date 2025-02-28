Весна на старті: мінлива погода, опади та температурні контрасти

Перший день весни принесе нестабільну погоду з мокрим снігом і дощем, нічні морози збережуться, а вдень температура підійметься вище нуля.

Перші дні весни – це не завжди сонце й довгоочікуване тепло. Зима ще не готова здавати свої позиції: хоча денні температури у деяких регіонах уже наближатимуться до весняних показників, нічні морози на сході та півдні нагадуватимуть, що теплі дні ще не настали.Крім того, погода буде мінливою: сніг, дощ та прояснення змінюватимуть один одного, створюючи атмосферу справжнього міжсезоння.

Субота, 1 березня: мокрий сніг, дощ і перепади температур

За даними SINOPTIK.ua, перший день весни принесе нестабільну погоду – на заході вже відчуватиметься наближення тепла, тоді як на сході ще пануватиме зимовий холод. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, особливо вдень.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень -2..+2 °C – відчутний холод, особливо у Донецьку та Луганську, де температура опуститься до -5 °C. Варто вдягатися тепло, якщо плануєте довгі прогулянки. Уночі до -9 °C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): Вдень 0..+5 °C – перший натяк на весну, коли на сонці повітря здаватиметься значно теплішим. Але вітер ще прохолодний, тож без шапки краще не виходити. Уночі до -4 °C – поки що без справжнього весняного тепла.

· Західні області (Львів, Чернівці, Ужгород): Вдень +5..+7 °C – комфортна температура для прогулянок, особливо на Закарпатті, де буде найтепліше. Уночі до 0 °C – вже без сильних морозів.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень +2..+5 °C – ще прохолодно, але вже не морозно. Вологе повітря може робити холод більш відчутним, тож без теплого верхнього одягу не обійтися.

⚠ Температурні контрасти:

· Уночі значне похолодання в Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму – там морози будуть відчутними.

· Водночас на Закарпатті, особливо в Берегівському районі, вдень очікується тепла погода, що вже більше нагадує весну.

📌 Цікавий факт: у народі вважалося, що якщо 1 березня дощить, то весна буде затяжною і нестабільною, а якщо цей день сухий – квітень принесе швидке потепління.

Неділя, 2 березня: нестійка погода та сильні опади на півдні

Другий вихідний продовжить тенденцію нестабільності. Морози вночі залишаться, а вдень температура буде дуже різною залежно від регіону. На сході можливий мокрий сніг, а південь отримає сильні опади.

Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень 0..-3 °C – зимовий холод ще тримається, а вітер зробить температуру ще неприємнішою, особливо у відкритих місцевостях. Варто обирати теплий одяг. Уночі до -9 °C – мороз, який відчуватиметься особливо різко після більш м’якого дня.

Вдень 0..-3 °C – зимовий холод ще тримається, а вітер зробить температуру ще неприємнішою, особливо у відкритих місцевостях. Варто обирати теплий одяг. Уночі до -9 °C – мороз, який відчуватиметься особливо різко після більш м’якого дня. Центральні області (Київ, Вінниця , Полтава): Вдень 0..+5 °C – у містах уже можна помітити перші натяки на весну, хоч хмарне небо та вологе повітря поки що не дають розслабитися. У таких умовах легка куртка здаватиметься недостатньою, тож краще вдягатися тепліше. Уночі до -4 °C.

Вдень 0..+5 °C – у містах уже можна помітити перші натяки на весну, хоч хмарне небо та вологе повітря поки що не дають розслабитися. У таких умовах легка куртка здаватиметься недостатньою, тож краще вдягатися тепліше. Уночі до -4 °C. Західні області (Львів, Чернівці, Ужгород): Вдень +3..+5 °C, в Ужгороді до +7 °C – найтепліший регіон країни, де вже відчувається, що весна зовсім близько. Тут можна сміливо обирати легший верхній одяг, але вітер може зробити погоду менш приємною. Уночі до 0 °C – перехідний період між зимовими морозами та весняним теплом.

Вдень +3..+5 °C, в Ужгороді до +7 °C – найтепліший регіон країни, де вже відчувається, що весна зовсім близько. Тут можна сміливо обирати легший верхній одяг, але вітер може зробити погоду менш приємною. Уночі до 0 °C – перехідний період між зимовими морозами та весняним теплом. Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень +2..+5 °C – температура не критично низька, але висока вологість зробить її пронизливою, особливо біля моря. Тут важливо не недооцінювати погоду й обирати не тільки теплий, а й вітронепроникний одяг. Уночі до -4 °C.

⚠ Сильні опади:

· Миколаївська область (Вознесенський район): прогнозується інтенсивний снігопад. Ймовірність – 87%, тож варто бути готовими до снігового покриву та можливої ожеледиці на дорогах.

· Одеська область (Болградський район): Очікується сильний дощ із вірогідністю 96%.

📌 Цікавий факт: якщо 2 березня падає сніг або дощ, то це означає, що справжнє весняне тепло прийде не раніше кінця місяця.

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні стануть проміжним етапом між зимою та весною. Ночі ще морозні, особливо на сході, а денні температури подекуди підійматимуться вище нуля, створюючи ілюзію потепління.

Якщо збираєтесь на прогулянку, варто взяти не тільки теплий одяг, а й парасольку – погода змінюватиметься швидко. А вдома можна створити справжній весняний настрій: додати більше світла, приготувати щось смачне та уявити, що тепло вже зовсім поруч. Весна ще вагається, але з кожним днем стає ближчою! 🌱✨