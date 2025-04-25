Весна с характером: теплый старт в субботу и прохладное воскресенье с заморозками

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По данным SINOPTIK.ua, в эти выходные погода в Украине снова изменит свое настроение. В субботу в большинстве областей ожидается приятное тепло — местами почти летнее, но кратковременные дожди могут внести коррективы в ваши планы.

Воскресенье же принесет более прохладный воздух и местами ночные заморозки.

Суббота, 26 апреля: тепло на востоке, дожди на западе, аллергены в воздухе

🔸 Восточные области (Харьков, Днепр, Запорожье): днем воздух прогреется до +22…+25 °C — это уже по-настоящему теплая весенняя погода. Даже в тени будет уютно, а солнце создаст ощущение раннего лета. Ветер слабый, без осадков.

🔸 Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий): дневные температуры будут держаться в пределах +13…+17 °C — на солнце будет приятно, но при облачной погоде возможно ощущение прохлады. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, особенно в Киевской и Житомирской областях.

🔸 Западные области (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь): максимум +13…+17 °C — из-за высокой влажности и облачности эти значения могут казаться ниже. В Карпатском регионе ожидаются обильные дожди, так что день стоит планировать с учетом погодной нестабильности.

🔸 Южные области (Одесса, Николаев, Херсон): в целом тепло — +19…+23 °C, но в Одессе немного прохладнее — +15…+17 °C из-за влияния моря. Все это — с периодическими локальными дождями ближе к вечеру. Ветер легкий, но влажность повышена, что сделает воздух тяжелым во второй половине дня.

⚠️ Наиболее интенсивные дожди ожидаются во Львовской, Житомирской и Донецкой областях. Здесь дождь будет сильным, способным промочить вас до нитки за считанные минуты.

🌡️ Температурные контрасты и климатические особенности:

На юге, востоке и в Закарпатье температура все еще выше обычных апрельских показателей, но ожидается заметное похолодание по сравнению с предыдущими днями. Особенно это касается Закарпатья (Береговский, Мукачевский, Ужгородский, Хустский районы).

⚠️ Предупреждение:

Из-за дождей во Львовской и Ивано-Франковской областях уровень воды в реках может подняться до 1 метра.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центральных, южных, Тернопольской, Черновицкой и Харьковской областях.

🌳 Аллергики — осторожно! Пыльца березы в высокой концентрации в большинстве областей страны.

🏭 Качество воздуха: в городе Каменское (Днепропетровская область) уровень загрязнения высокий — лучше ограничить прогулки утром.

В народе говорят: если 26 апреля день выдался дождливым — лето будет теплым и богатым на ягоды и грибы. А сильный ветер в этот день предвещает грозовое и неспокойное лето.

Воскресенье, 27 апреля: прохлада, слабые дожди и пожарная опасность в отдельных регионах

По данным SINOPTIK.ua, последний день выходных пройдет под знаком умеренного весеннего холода и переменной облачности. Несмотря на отсутствие существенных осадков, в ряде регионов возможны кратковременные дожди, а температура в большинстве областей окажется ниже, чем в предыдущие дни.

🔹 Восток (Харьков, Донецк, Луганск, Сумы):

Температура днем составит +11…+16 °C — прохладная весенняя погода. В Сумской области, будет ощущаться легкая сырость из-за утренней облачности. Ночью — до +3 °C. Возможны кратковременные дожди в Охтырском, Богодуховском, Купянском и Чугуевском районах — они не помешают прогулке, но могут испортить настроение, если не взять зонт.

🔹 Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий, Черкассы):

Днем +10…+15 °C — довольно свежий воздух, особенно утром. В столице и на севере региона температура ближе к нижней границе, тогда как в Полтавской области будет немного теплее. Ночью до +1 °C.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ужгород):

Прохладно +9…+12 °C, в Ужгороде теплее (+16…+18 °C). Ночью холодно, местами до +2 °C. Заморозки на поверхности почвы возможны в западных и северных областях.

🔹 Юг (Одесса, Николаев, Херсон):

Умеренное тепло с незначительной влажностью, особенно в прибрежных зонах. +13…+15 °C, осадков не ожидается. Ночью до +6 °C.

⚠️ Небольшие дожди и ветер затронут только отдельные районы Крыма и Харьковской области.

🌡️ Температурные аномалии:

В Крыму, на юге и востоке Украины ожидается заметное похолодание по сравнению с предыдущими днями.

Только Закарпатье (Береговский и Ужгородский районы) сохранит аномально теплую погоду.

🌷 Интересный факт: наши предки верили, что если в конце апреля часто идут дожди — лето будет щедрым на урожай.

В ночь на 27 апреля в западных и северных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 °C.

Высокий уровень пыльцы березы сохраняется в большинстве западных, центральных и северных областей.

По прогнозу SINOPTIK.ua, воскресенье — день для спокойного отдыха. Осадков будет немного, но прохлада будет ощущаться в течение всего дня, особенно утром.