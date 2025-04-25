Весна з характером: теплий старт у суботу та прохолодна неділя із заморозками

За даними SINOPTIK.ua, цими вихідними погода в Україні знову змінить настрій. У суботу в більшості областей очікується приємне тепло — місцями майже літнє, але короткочасні дощі можуть внести корективи у ваші плани.

Неділя ж принесе прохолодніше повітря та місцями нічні заморозки.

Субота, 26 квітня: тепло на схід, дощитиме на заході, алергени у повітрі

🔸 Східні області (Харків, Дніпро, Запоріжжя): вдень повітря прогріється до +22..+25 °C — це вже по-справжньому тепла весняна погода. Навіть у тіні буде затишно, а сонце створить враження раннього літа. Вітер слабкий, без опадів.

🔸 Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): денні температури триматимуться в межах +13..+17 °C — на сонці буде приємно, але за хмарної погоди можливе відчуття прохолоди. У другій половині дня ймовірні короткочасні дощі, особливо у Київській та Житомирській областях.

🔸 Західні області (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль): максимум +13..+17 °C — через високу вологість і хмарність ці значення можуть здаватися нижчими. У Карпатському регіоні очікуються рясні дощі, тож варто планувати день з урахуванням погодної нестабільності.

🔸 Південні області (Одеса, Миколаїв, Херсон): загалом тепло — +19..+23 °C, але в Одесі — +15..+17 °C через вплив моря. Ближче до вечора подекуди дощитиме. Вітер легкий, але вологість підвищена, що зробить повітря прохолоднішим у другій половині дня.

⚠️ Найінтенсивніші дощі прогнозуються у Львівській, Житомирській та Донецькій областях. Тут дощ буде сильним, здатним промочити наскрізь за лічені хвилини.

🌡️ Температурні контрасти та кліматичні особливості:

На півдні, сході та у Закарпатті температура все ще перевищує звичайні квітневі показники, але очікується помітне похолодання у порівнянні з попередніми днями. Особливо це стосується Закарпаття (Берегівський, Мукачівський, Ужгородський, Хустський райони).

⚠️ Попередження:

Через дощі у Львівській та Івано-Франківській областях рівень води в річках може піднятися до 1 метра.

Надзвичайна пожежна небезпека очікується в центральних, південних, Тернопільській, Чернівецькій та Харківській областях.

🌳 Алергіки – обережно! Пилок берези у високій концентрації у більшості областей країни.

🏭 Якість повітря: у місті Кам'янське (Дніпропетровська область) рівень забруднення високий – краще обмежити прогулянки вранці.

У народі кажуть: якщо 26 квітня день видається дощовим, то літо буде теплим і багатим на урожай ягід та грибів. Але сильний вітер цього дня віщує літо з грозами та неспокійною погодою.

Неділя, 27 квітня: прохолода, слабкі дощі та пожежна небезпека в окремих регіонах

За даними SINOPTIK.ua, останній день вихідних відзначиться помірним весняним холодом та мінливою хмарністю. Попри відсутність значних опадів, у низці регіонів можливі короткочасні дощі, а температура в багатьох областях виявиться нижчою, ніж у попередні дні.

Схід (Харків, Донецьк, Луганськ, Суми):

Температура вдень складе +11..+16 °C, що відповідає прохолодній весняній погоді, особливо у Сумській області, де буде відчуватися легка сирість через ранкову хмарність. Уночі — до +3 °C. Можливі короткі дощі в Охтирському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах — вони не завадять прогулянці, але можуть зіпсувати настрій, якщо не прихопити парасольку.

Центральні області ( Київ , Полтава, Кропивницький, Черкаси):

Вдень +10..+15 °C — доволі свіже повітря, особливо зранку. У столиці та на півночі регіону температура ближча до нижньої межі, тоді як у Полтавській області буде трохи тепліше. Вночі до +1 °C.

Захід (Львів, Івано-Франківськ, Ужгород) : прохолодно +9…+12 °C, в Ужгороді тепліше (+16…+18 °C). Вночі холодно, місцями до +2 °C. Заморозки на поверхні ґрунту можливі у західних та північних областях.

Південь (Одеса, Миколаїв, Херсон): помірне тепло з помірною вологістю, особливо в прибережних зонах +13…+15 °C, опадів не очікується. Вночі до +6 °C.

⚠️ Невеликі дощі та вітерзачеплять лише окремі райони Криму та Харківщини.

Температурні аномалії:

У Криму, на півдні та сході України очікується відчутне похолодання у порівнянні з попередніми днями.

Лише Закарпаття (Берегівський та Ужгородський райони) збережуть аномально теплу погоду.

🌷 Цікавий факт: Наші предки вірили, якщо наприкінці квітня часто йдуть дощі, літо буде щедрим на урожай.

У ніч на 27 квітня у західних і північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 °C.

Високий рівень пилку берези зберігається у більшості західних, центральних та північних областей.

За прогнозом SINOPTIK.ua, неділя — це день для спокійного відпочинку. Опадів буде небагато, але прохолода відчуватиметься впродовж усього дня, особливо вранці.