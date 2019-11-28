Видеостудия LANET PRODUCTION в Киеве

Абсолютно для любого вида бизнеса рано или поздно наступает момент, когда вам нужно...снять видео!

Можно сделать это своими силами, но лучше с первых шагов подготовки видео контента доверить это дело профессионалам. Если вам нужно найти видео продакшн в Киеве для коммерческих целей, стоит обратить внимание на следующие детали:

- обратите внимание на наличие портфолио у данной студии;

- поищите отзывы в Интернете, если за этой студией водиться плохая слава, вы об этом сразу узнаете;

- если цена за работу слишком занижена и требуется полная предоплата – это должно вас насторожить;

- лучше выбирать студию, где выполняются все виды работ: пре продакшн, продакшн, пост продакшн, съемку квадрокоптером и т.д.

Выбор формата видео исходит из ваших потребностей. Например:

Для онлайн-школы: запись вебинара 20-30 минут; Для магазина украшений: короткие видео до 1 минуты (для постинга в соцсети); Для мастерской: небольшие фильмы/уроки; Для исполнителей: клипы и тематические видео.

Давайте рассмотрим несколько видов современно и наиболее модного продакшена. Если вы занимаетесь разработкой сайтов, ведением социальных сетей, или детских каналов на YouTube, возможно, вам необходимо будет заказать анимацию. Оплата такого формата продакшена обычно осуществляется поминутно. Поскольку, чаще всего, персонажи анимационного ролика рисованные, вам следует серьезно подойти к заполнению брифа и составлению технического задания, ведь переделывать эту работу будет весьма проблематично и затратно.

Для разнообразных строительных компаний, парков развлечений и торговых центров будет актуальной услуга съемка с квадрокоптера в Киеве. Это позволит вам захватить в кадр больше объектов и подарить зрителям полную картину происходящего. Съемка квадрокоптером – хорошая деталь и для различного вида клипов, так как может передать разнообразные движения объектов: взлет, падение, погружение и прочее.

Аэросъемка от студии специалистов студии осуществляется с помощью качественной и дорогостоящей техники, а именно: дрона, квадрокоптера или мультикоптера.

На сегодняшний день видеостудий бесчисленное множество, но выбрать наиболее творческих, ответственных и грамотных профессионалов не так то просто. Продакшн студия LANET PRODUCTION выполняет все перечисленные выше виды работ. Кроме того, по индивидуальному заказу, для вас могут придумать и разработать какой-то особый формат видео работ.