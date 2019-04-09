Виды и особенности скидок в торговом центре Gulliver

Выгодный весенний шопинг: скидки и акции в торговых центрах Киева

С приходом весны люди начинают делать больше покупок. Хочется обновить гардероб, интерьер в доме, больше внимания уделяется внешности, а потому растет спрос на косметику. В это время магазины начинают предлагать больше акций и скидок практически на все товары. Чтобы совершать покупки максимально выгодно, надо выбрать крупный центр с разнообразием торговых павильонов. И для этих целей лучше подходит «Гулливер». Он расположен в центральной части Киева, а потому очень удобен для людей, живущих в разных точках столицы, а также для гостей города. Каждый год в весеннее время ТРЦ радует клиентов огромным выбором товаров по привлекательной цене. Ознакомиться с действующими акциями можно на официальном сайте центра — по ссылке https://gullivercenter.com/ru/trc-discounts.

Виды скидок и их особенности

Все скидки отличаются по принципу работы. Обычно покупателям предлагаются следующие варианты:

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Снижение цены на все товары, но только в небольшой временной промежуток — например, в день праздника.

Скидки на отдельные категории продукции, определенные бренды. Такие акции длятся дольше: от недели до месяца. При этом скидки отличаются и обычно попадают в диапазон от 10 до 80%.

Возможность сэкономить при покупке заранее оговоренного количества товаров. Например, если вы купите две детские вещи, третья может достаться бесплатно. Или при выборе двух пар кроссовок вторая будет дешевле на 50%.

Получение подарка, если покупка совершена на конкретную сумму. Набор подарков в зависимости от потраченного магазин определяет изначально.

Шопинг, на котором вы хотите сэкономить, надо планировать заранее. Для этого изучите акции на странице торгово-развлекательного центра, уточните условия и составьте список товаров, которые обойдутся дешевле.

Gulliver: хороший выбор для экономии

В торговом центре работает более 150 павильонов — поэтому акции в Киеве там самые привлекательные. В комплексе продаются одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, ювелирные изделия. Есть еще десятки других предложений. Поскольку Gulliver ориентирован на разных покупателей, в центре есть магазины, предлагающие товары из масс-маркета — например, торговые точки с модной подростковой одеждой. Но есть и дорогие бутики с дизайнерскими вещами — там вы найдете уникальные, оригинальные изделия самого высокого качества. Много в ТРЦ «Гулливер» спортивных марок («Адидас», «Пума»), торговых точек с косметикой, в том числе и корейской.

Для любителей техники работает один из представителей крупнейшей сети «Эльдорадо». А вот посетителям, предпочитающим активный туристический отдых, надо заглянуть на торговую точку магазина Fonarik.com. Там есть все для туристов, рыбаков, охотников, велосипедистов и других активных людей.

Работает на территории комплекса и собственная аптека с большим ассортиментом, есть супермаркет для покупок на каждый день.

Центр города, самое удобное расположение

Gulliver в самом центре Киева — это удобное, продуманное до мелочей место, где покупатели могут организовать для себя самый выгодный шопинг. Доехать до ТРЦ можно на машине, маршрутке, автобусе, метро (ТРЦ находится рядом со станцией метро «Дворец спорта»). Владельцам машин можно оставить авто на крытой удобной парковке с услугами автомойки. А еще клиенты любят «Гулливер» за то, что там можно перекусить в одном из многочисленных кафе или заглянуть в боулинг-клуб, кинотеатр. Если отправиться за покупками с семьей, можно зайти в детский центр «ГулливериЯ». Шопинг на таком уровне, да еще и с постоянными скидками, — это лучшее предложение в Киеве.