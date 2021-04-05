Викинги в игре: цифровая трансформация от Сrayon Group на украинском рынке

В середине 2020 году в Украине начала работу компания Crayon Ukraine ("Крайон Украина"), которая входит в международную Crayon Group со штаб-квартирой в Осло. Компания специализируется на ИТ-консалтинге, внедрении и адаптации облачных сервисов.

Кроме такой базовой коммерческой деятельности, как продажа, поддержка и оптимизация лицензий на программное обеспечение Microsoft, AWS, Oracle, IBM, Сitrix, VMware и др., компания занимается управлением и оптимизацией ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и разработкой решений с применением искусственного интеллекта и анализа больших данных.

По словам вице-президента Сrayon в регионе ЦВЕ (Центральной и Восточной Европы) Александра Кутовского, компания видит огромный потенциал в Украине:

Большинство наших решений и сервисов уникальны для Украины и соответствуют современным запросам украинского бизнеса. Мы собрали профессиональную локальную команду, которая поможет компаниям легко пройти облачную трансформацию.

Crayon активно сотрудничает с Microsoft — в 2019 году получила награду как лучший глобальный партнер по направлениям искусственного интеллекта и машинного обучения — а также является одним из ключевых партнеров Amazon в Европе со статусом Advanced Consulting Partner. В январе 2021 Crayon Ukraine тоже получила партнерский статус Microsoft LSP (Licensing Solution Provider), который позволяет компании предоставлять заказчикам максимально полный комплекс услуг по всему стеку технологий Мicrosoft, по всем существующим у производителя схемам лицензирования. Всего в глобальной команде Crayon — более 350 сертифицированных экспертов Microsoft.

Запуск на новом рынке также прокомментировал гендиректор Crayon Group, Торгрим Такла:

Чистая прибыль Crayon в последнем квартале выросла во всех бизнес-направлениях и рынках, а особенно — за пределами Скандинавии. В этих регионах мы выросли на 63%. Украина — очень привлекательный для нас рынок, поскольку мы видим все более активный переход от наземных решений к облачным. Переход на полнофункциональные, публичные облачные платформы ускоряют и крупные проекты цифровой трансформации страны. Все это делает IT-индустрию Украины очень прогрессивной.

Еще одно конкурентное преимущество Crayon Ukraine — доступ к экспертизе, наработанной пятью центрами компетенций по искусственному интеллекту в Норвегии, Австрии, США, Сингапуре и Австралии. Благодаря этому, команда может решать уникальные для рынка задачи в сфере интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Глобально Crayon Group реализовала более 100 проектов с применением искусственного интеллекта и машинного обучения.

Среди них — много кейсов цифровой трансформации бизнеса. Так, с помощью экспертизы Crayon австрийский производитель огнеупорных материалов RHI Magnesitа получил производственную ML-платформу, которая сократила расходы компании, оптимизировала сроки и процесс выполнения ремонтных работ. А международная сталелитейная компания Voestalpine AG смогла с помощью AI и ML оптимизировать учет на многочисленных складах в нескольких странах . Экономия сертификационной компании DNV GL от внедрения ML и AI решений Crayon целом составила около € 10 млн. Аналогичные преимущества компания готова предоставить и украинским заказчикам.

Среди услуг, которые будут доступны клиентам Crayon в Украине, является популярный сервис Crayon Cloud Economics. С помощью стандартизированной методологии анализа потребления облачных ресурсов, он позволяет компаниям оптимизировать расходы на облачную инфраструктуру то качественнее управлять собственной облаком. Так, за счет сотрудничества с Crayon, компания TIME — один из крупнейших в Европе производителей молочных продуктов — смогла сэкономить 50% своих IT-расходов после перехода с наземных решений на облачные .Специализацию и опыт Crayon Ukraine также прокомментировал CEO компании Борис Гаюр:

Благодаря большому профессиональному опыту компании Crayon, а также компетенциям, подтвержденным мировыми производителями, наши партнеры и заказчики получают консалтинг мирового уровня и решения, дающие им возможность пользоваться только необходимым количеством программных продуктов, наземных, гибридных или мультиоблачных сервисов и технологий и, что очень важно, платить исключительно за потребленное ними.Минулого года Crayon Group с дочерней компанией Anglepoint Group, Inc. попали в "магический квадрант" — профильный отчет компании Gartner по индустриям — как лидер в категории SAM (Software Asset Management) Managed Services. Это еще одно независимое подтверждение высокого профессионализма экспертов компании. Украинским заказчикам компания предлагает уменьшение затрат на программное обеспечение (ПО) и облачные вычисления; упрощение составления бюджетов, прогнозов и распределения ресурсов; обеспечение управления жизненным циклом ПО для облачных сервисов, лицензионной чистоты и снижение юридических рисков. Подробнее о ключевых услуги и преимущества добавляет CEO Crayon Ukraine Борис Гаюр:

Биллинговая мультиоблачная платформа Crayon Cloud-iQ с мгновенным доступом к облачным сервисам позволяет заказчику самостоятельно и максимально оперативного управления облачными продуктами и услугами, получать необходимый консалтинг по использованию сервисов, а также исчерпывающую глубокую информацию и аналитику для любых уровней бизнеса для предотвращения рисков сверхзатрат и возможных комплаенс-кейсов. Программы сервисной поддержки в режиме 24х7 класса Crayon Advanced Support или Crayon Premium Support дают возможность заказчикам, которым нужны лучшие SLA (соглашение об уровне услуг) получить профессиональную поддержку специалистов мирового класса и гарантированное решение важных и критичных для них вопросов. Наше соглашение с корпорацией Microsoft о бэкенд-поддержке оказывает заказчикам высокий приоритет поддержки через Crayon.

О Crayon

Crayon — ведущая ИТ-консалтинговая компания в сфере диджитализации бизнеса, основанная в 2002 году В Осло (Норвегия), насчитывает около 1800 работников по всему миру в более чем 50 офисах, покрывая 80% глобального рынка. Экспертиза компании включает в себя 6+ лет опыта реализации проектов AI / ML по всему миру и 18 лет опыта в области SAM (Software Asset Management) и Cloud project. Сrayon — публичная компания, зарегистрированная на фондовой бирже в Осло.

www.crayon.com/ua