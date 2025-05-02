Впереди теплая суббота и грозовое воскресенье

В воздухе преобладает пыльца березы, что может вызывать неприятные симптомы у людей с аллергией.

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По данным SINOPTIK.ua, первые майские выходные принесут заметные колебания температуры, локальные дожди и атмосферные изменения, которые могут повлиять как на самочувствие, так и на планы. В субботу — солнце и по-летнему теплый воздух, в воскресенье — грозы и влажность с ощущением июльской жары.

🔹 Суббота, 3 мая: По прогнозу SINOPTIK.ua, в субботу, 3 мая, почти по всей стране ожидается теплый день — местами уже будет по-летнему тепло. Однако ночь останется прохладной: в Сумах, Кропивницком и Запорожье возможны заморозки на поверхности почвы.

🔸 Восточные области (Харьков, Днепр, Запорожье): днем +17..+20 °C — приятное тепло, ночью до +2 °C, утро будет свежим. Осадки маловероятны.

🔸 Центральные области (Киев, Кропивницкий, Полтава): днем +18..+23 °C, но ночью прохладно. В Киевской области возможны кратковременные ливни, которые могут застать врасплох.

🔸 Западные области (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь): теплее всего в Ужгороде — до +24 °C, в других городах +21..+23 °C. Погода нестабильна: дожди возможны во второй половине дня, особенно в Карпатском регионе. В Дрогобыче, Надворной и Калуше высока вероятность интенсивных ливней.

🔸 Южные области (Одесса, Николаев, Херсон): от +16 °C, на побережье до +21 °C. В Одессе морской ветер сделает погоду более влажной, возможны вечерние осадки. Несмотря на теплую погоду, будет ощущаться повышенная влажность.

В воздухе преобладает пыльца березы, что может вызывать неприятные симптомы у людей с аллергией.

📌 Ночь с субботы на воскресенье будет заметно холоднее предыдущей — это ощутят жители Луганска, Сум и Полтавы. По данным SINOPTIK.ua, на поверхности почвы возможны заморозки до 0–5 °C.

🔥 Повышенная пожарная опасность — в центральных, южных, Харьковской, Черновицкой и Тернопольской областях.

💡 Народная примета гласит: "Если в начале мая идет дождь — к хорошему урожаю". Так что ливни в Карпатах и в центре могут порадовать аграриев. А жителям городов стоит держать под рукой зонт и планировать день с учетом погоды.

Погода в воскресенье, 4 мая, обещает много солнца и тепла, но с нюансами. По данным SINOPTIK.ua, днем ожидается почти летнее потепление, однако ночная прохлада напомнит, что весна еще не закончилась.

🔸 Восточные области (Харьков, Сумы, Луганск): +21..+25 °C — ощутимо теплее, чем в субботу. В Конотопе и Шостке возможны дожди (70–75%), стоит взять зонт.

🔸 Центральные области (Киев, Полтава, Черкассы): +21..+25 °C, местами грозы, особенно в Черкасской области. Потепление в Киевской области — с +16 до +24 °C.

🔸 Западные области (Львов, Ужгород, Ивано-Франковск): +23..+26 °C, но во Львове и Луцке прохладнее — +17..+19 °C. Ожидаются грозы и сильные ливни, особенно в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. В районе Стрыя и Золочева также прогнозируются грозовые дожди, которые могут сопровождаться порывами ветра и резким ухудшением видимости. В районах Ивано-Франковска и Калуша возможны сильные дожди — может выпасть более 10 мм осадков за день, что ощутимо для выходного дня. В Карпатах возможны локальные подтопления — прогнозируется значительное повышение уровня воды в горных реках.

🔸 Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): +22..+25 °C, в Одессе морской воздух снизит дневную температуру до +18 °C, без осадков.

🌳 Аллергенный индекс остается высоким — пыльцы березы много в Черниговской, Ровенской, Закарпатской и Киевской областях. Людям с повышенной чувствительностью рекомендуется избегать парков и лесополос в сухую погоду, когда пыльца наиболее активна.

В Сумской области (Конотоп, Шостка), на Черниговщине, а также в киевском Вышгороде ожидается резкое потепление на 8–10 градусов по сравнению с предыдущими днями. Это может вызвать нагрузку на сердечно-сосудистую систему у метеозависимых людей.

🔔 По данным SINOPTIK.ua, воскресенье станет самым стабильным и приятным днем недели. В большинстве регионов — солнечно и тепло. Такой день идеально подходит для семейных поездок, выездов на природу или неспешных прогулок. Правда, жителям западных областей стоит держать зонт под рукой: локальные ливни могут скорректировать планы.