Попереду тепла субота та грозова неділя

У повітрі спостерігатиметься високий вміст пилка берези, що може приносити значний дискомфорт людям з алергією

За даними SINOPTIK.ua, перші травневі вихідні принесуть відчутні коливання температур, локальні дощі й атмосферні зміни, які можуть вплинути і на самопочуття, і на плани. У суботу — сонце та по-літньому тепле повітря, у неділю — грози та підвищена вологість, проте по-літньому тепло.

🔹 Субота, 3 травня:

За даними SINOPTIK.ua, в суботу 3 травня майже по всій країні очікується теплий день — подекуди відчуватиметься вже не весна, а передвістя літа. Але ніч залишиться свіжою: у Сумах, Кропивницькому та Запоріжжі можливі заморозки на поверхні ґрунту.

🔸 Східні області (Харків, Дніпро, Запоріжжя): +17..+20 °C вдень — приємне тепло, вночі лише до +2 °C, тож ранок буде свіжим. Опади малоймовірні.

🔸 Центральні області (Київ, Кропивницький, Полтава): денна температура +18..+23 °C, але вночі прохолодно. У Київській області можливі короткі зливи, які можуть заскочити зненацька.

🔸 Західні області (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль): найтепліше в Ужгороді — до +24 °C, в інших містах +21..+23 °C. Погода тут буде нестабільна: дощі можливі у другій половині дня, особливо в Карпатському регіоні. У Дрогобичі, Надвірній, Калуші — велика ймовірність інтенсивних злив.

🔸 Південні області (Одеса, Миколаїв, Херсон): від +16 °C, на узбережжі до +21 °C. В Одесі морський вітер зробить погоду вологішою, можливі вечірні опади.

У повітрі спостерігатиметься високий вміст пилка берези, що може приносити значний дискомфорт людям з алергією.

📌 Суботня ніч буде помітно холоднішою, ніж попередня — це відчують мешканці Луганська, Сум і Полтави. За даними SINOPTIK.ua, на ґрунті можливі заморозки до 0–5 °C. 🔥 Надзвичайна пожежна небезпека — в центральних, південних, Харківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

💡 Народна прикмета каже: "Якщо на початку травня йде дощ — на врожай добрий". Тож зливи у Карпатах і в центрі можуть порадувати аграріїв. А людям у містах варто тримати під рукою парасольку і планувати день з урахуванням погоди.

Погода у неділю, 4 травня, обіцяє багато сонця й тепла, проте з нюансами. За даними SINOPTIK.ua, вдень очікується майже літнє потепління, але нічна прохолода нагадає, що весна ще не добігла кінця.

🔸 Східні області (Харків, Суми, Луганськ): +21..+25 °C — відчутно тепліше, порівняно з суботою. У Конотопі, Шостці — ймовірні дощі (70–75%), тому варто мати парасольку.

🔸 Центральні області (Київ, Полтава, Черкаси): +21..+25 °C, місцями грози, особливо на Черкащині. Потепління в Київській області — з +16 до +24.

🔸 Західні області (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ): +23..+26 °C, але у Львові та Луцьку прохолодніше — +17..+19 °C. Очікуються грози та сильні зливи, зокрема в Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях. У Львівській області в районі Стрия та Золочева теж прогнозуються грозові дощі — такі погодні умови можуть супроводжуватися сильними поривами вітру та раптовим зниженням видимості. У районах Івано-Франківська й Калуша можливі сильні дощі — тут може випасти понад 10 мм опадів за день, що для вихідного цілком відчутно. У Карпатах можливі локальні підтоплення — прогнозується значне підняття рівня води в гірських річках.



🔸 Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): +22..+25 °C, в Одесі — морське повітря знижує денну температуру до +18 °C, без опадів.

🌳 Індекс алергенності не знижується — пилку берези багато в Чернігівській, Рівненській, Закарпатській та Київській областях. Людям із чутливістю до алергенів рекомендується уникати парків і лісосмуг у суху погоду, коли пилок найбільш активний.

У Сумській області (Конотоп, Шостка), Чернігівщині, а також у Київському Вишгороді очікується різке потепління на 8–10 градусів порівняно з попередніми днями. Це може спричинити навантаження на серцево-судинну систему у метеозалежних людей.

🔔 За даними SINOPTIK.ua, неділя стане найбільш стабільним і приємним днем тижня. У більшості регіонів — сонячно та тепло. Такий день підходить для родинних поїздок, виїздів на природу або просто неспішних прогулянок. Щоправда, на жителям західних обастей варто тримати парасольку напоготові: локальні зливи можуть скоригувати плани.