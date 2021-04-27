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пресс-релиз
27.04.2021, 13:36

Все о стеллажах: виды, преимущества, покупка

Все о стеллажах: виды, преимущества, покупка - Фото

Из данной статьи вы узнаете все о стеллажах и их многофункциональности

Стеллаж – это металлическая конструкция, которая применяется для складирования и хранения различных предметов. Стеллажи дополнительно могут быть укомплектованы полками и другими приспособлениями. Стеллажи нашли применение в различных сферах, начиная от домашнего быта и заканчивая на больших производствах.

На сайте вы можете заказать стеллажи различной формы и размера, предназначенных для хранения разных продуктов и документов. Найти долговечные, качественные, надежные стеллажи вы можете на нашем сайте.

Предназначение стеллажей

Главной задачей стеллажа является помощь в организации размещения объектов, наиболее оптимальное для быстрого доступа к предметам. Оптимальная конструкция стеллажа, независимо от веса и размера предметов которые необходимо хранить, позволит наиболее эффективно использовать свободное пространство.

Еще одним плюсом стеллажей является способность размещать предметы в условиях ограниченного пространства. Это важный критерий выбора помещения для предприятий, которые нуждаются в хранении товаров перед реализацией. Не всегда целесообразно арендовать большое помещение, когда можно обойтись меньшим помещением с установленной продуманной стеллажной системой. 

Конструктивные особенности стеллажей

Все типы стеллажей схожи за своей конструкцией. Основой стеллажей являются опорные вертикальные стойки. С их помощью конструкция приобретает устойчивость и на них крепятся дополнительные детали. Горизонтальными элементами стеллажей являются ригели, полки, консоли и прочее. В зависимости от назначения стеллажей применяются те или иные детали. Стеллажи – это сборная конструкция, которая состоит из ряда элементов, которые крепятся между собой с помощью специальных крепежных деталей. Это большое преимущество при транспортировке стеллажей в другое место, при этом можно изменять их конфигурацию.

Преимущества стеллажей:

  1. Данное оборудование обладает большими возможностями для хранения любых видов предметов промышленного и бытового применения;

  2. Зная назначение стеллажа можно подобрать наиболее подходящую конструкцию;

  3. Небольшая площадь которую занимает стеллаж способна вместить довольно большие объемы и грузы товаров;

  4. Стеллажи легко транспортировать, монтировать и демонтировать;

  5. Материал из которого делаются стеллажи устойчив к нагрузкам, внешнему воздействию, перепадам температур, а также долговечен и износостойкий;

https://stellag.com.ua/stelazhy/ 

 

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Теги: стеллажи
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