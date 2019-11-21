Встреча членов Центра «Развитие КСО»: итоги, планы и перспективы

19 ноября - в пресс-центре Бизнес-Центр "ЛИГА" состоялась квартальная встреча членов Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности". На встрече присутствовали представители компаний EY, Goodvalley, 1 + 1 media, ГП «НАЭК Энергоатом», Syngenta и другие. Традиционно члены Центра рассказали о реализованных КСО проекты и обсудили планы на будущее.

Группа Компаний "ЛИГА" присоединилась к Членам Центра, чтобы внедрять принципы устойчивого ведения бизнеса.

"Для нас большая честь, что ГК "ЛИГА "присоединилась к нам, потому ЛИГА - это действительно о репутации и доверия. Это как раз тот строительный материал, созданный владельцами, сотрудниками и партнерами. Существенной частью репутации является корпоративная социальная ответственность компаний и деятельность Фонда. Спасибо ГК "ЛИГА" за хостинг мероприятия. Приятно, что после присоединения к членам Центра ГК "ЛИГА" активно продвигает повестку дня по КСО и приглашает к себе другие компании-единомышленники. Именно на таких встречах можно обсудить вопросы, которые волнуют КСО менеджеров, и их совместное решение. Одной из центральных тем стала декабрьская конференция "Бизнес, который меняет страну", которая состоится 17 декабря.", - отметила Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО».

Группа компаний "ЛИГА" развивает такие приоритетные направления корпоративной социальной ответственности как: благотворительность и социальные проекты, экологическая ответственность и социальные инвестиции, корпоративное волонтерство и достойный труд. Подробнее о благотворительности на встрече рассказала Оксана Даутова - заместитель директора по операционным вопросам благотворительного фонда «Let's help». По состоянию на ноябрь 2019 года, под опекой Фонда находится 7015 престарелых в 120 гериатрических пансионатах.

"МБФ «Let's help» с программой «Достойная старость» стал первым фондом в Украине, который начал системно работать с гериатрическими пансионатами и государственными администрациями, чтобы менять качество жизни одиноких пожилых людей к лучшему. В частности, в гериатрических пансионатах Киевской, Черкасской, Житомирской, Львовской, Черниговской, Полтавской и Сумской областей заменено металлическую посуду на стеклокерамической, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Подопечным фонда в гериатрических пансионатах обеспечивается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организуются концерты. В рамках проекта "Волшебные кнопки" в 22 гериатрических пансионатах установлено мониторинговую систему экстренного вызова, который передается сигналом от кровати к персоналу. Командой фонда организовано и проведено обучение для сотрудников гериатрических пансионатов Киевской и Житомирской областей ", - рассказала Оксана Даутова.

«Наша семья создала благотворительный фонд «Let`s help», чтобы сфокусироваться и не распылять усилия. Мы системно занимаемся реализацией благотворительных проектов. Наша главная цель - изменить жизнь старичков и сделать все для того, чтобы оно уже никогда не было таким, как раньше. Кроме благотворительности в ГК ЛИГА есть другие направления КСО, такие как социальные инвестиции. Например, в 2018 мы основали новую компания ЛИГА ПЕНСИЯ, которая уже в августе приобрела 100% прав собственности Открытого негосударственного пенсионного фонда «Взаимопомощь», и мы единственные в Украине, кто показал конечных бенефициаров - владельцев, не прячась за оффшорными компаниями. Или наш медиа портал LIGA.net.", - отметил Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы Компаний «ЛИГА ».

Также своими достижениями в реализации КСО проектов поделились представительницы и других компаний. Например, компания EY организовала образовательные проекты для выпускников интернатов и приемных родителей, а также недавно отметила Всемирный День вторичной переработки, который отмечается 15 ноября.

Сельскохозяйственная компания Goodvalley поддерживает развитие местных общин в рамках работы социального фонда, и подписала меморандум с Национальным университетом пищевых технологий по практики студентов. Сотрудничает с университетами также аграрная компания Syngenta, которая запустила образовательную программу "Syngenta Generation A". Это проект для активной молодежи, которая готова развивать свои знания по агрономии и менеджмента. После прохождения программы лучшие студенты будут приглашены на практику в компанию.

ГП "НАЭК Энергоатом" организует выставки о работе в энергетике для того, чтобы молодежь осталась работать в Украине. Также в ближайшем будущем компания планирует перейти на «зеленый офис». 1 + 1 медиа организовала экспозицию из пластиковых отходов "Резиденция мнений", чтобы привлечь внимание к проблеме засорения природы пластиком и ухудшение качества продуктов питания из-за содержания микропластику.

В завершение Марина Сапрыкина вместе с командой Центра «Развитие КСО» презентовали собственные проекты и дальнейшие планы по их реализации. Уже вскоре - 17 декабря состоится Национальная конференция "Бизнес, который меняет страну" и награждение лучших кейсов по корпоративной социальной ответственности 2019 года.

Следующая финальная встреча членов Центра «Развитие КСО» планируется в декабре.