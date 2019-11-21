Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
21.11.2019, 12:50

Встреча членов Центра «Развитие КСО»: итоги, планы и перспективы

Встреча членов Центра «Развитие КСО»: итоги, планы и перспективы - Фото

Группа Компаний "ЛИГА" присоединилась к Членам Центра, чтобы внедрять принципы устойчивого ведения бизнеса

19 ноября - в пресс-центре Бизнес-Центр "ЛИГА" состоялась квартальная встреча членов Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности". На встрече присутствовали представители компаний EY, Goodvalley, 1 + 1 media, ГП «НАЭК Энергоатом», Syngenta и другие. Традиционно члены Центра рассказали о реализованных КСО проекты и обсудили планы на будущее.

Группа Компаний "ЛИГА" присоединилась к Членам Центра, чтобы внедрять принципы устойчивого ведения бизнеса.

"Для нас большая честь, что ГК "ЛИГА "присоединилась к нам, потому ЛИГА - это действительно о репутации и доверия. Это как раз тот строительный материал, созданный владельцами, сотрудниками и партнерами. Существенной частью репутации является корпоративная социальная ответственность компаний и деятельность Фонда. Спасибо ГК "ЛИГА" за хостинг мероприятия. Приятно, что после присоединения к членам Центра ГК "ЛИГА" активно продвигает повестку дня по КСО и приглашает к себе другие компании-единомышленники. Именно на таких встречах можно обсудить вопросы, которые волнуют КСО менеджеров, и их совместное решение. Одной из центральных тем стала декабрьская конференция "Бизнес, который меняет страну", которая состоится 17 декабря.", - отметила Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО».

Группа компаний "ЛИГА" развивает такие приоритетные направления корпоративной социальной ответственности как: благотворительность и социальные проекты, экологическая ответственность и социальные инвестиции, корпоративное волонтерство и достойный труд. Подробнее о благотворительности на встрече рассказала Оксана Даутова - заместитель директора по операционным вопросам благотворительного фонда «Let's help». По состоянию на ноябрь 2019 года, под опекой Фонда находится 7015 престарелых в 120 гериатрических пансионатах.

"МБФ «Let's help» с программой «Достойная старость» стал первым фондом в Украине, который начал системно работать с гериатрическими пансионатами и государственными администрациями, чтобы менять качество жизни одиноких пожилых людей к лучшему. В частности, в гериатрических пансионатах Киевской, Черкасской, Житомирской, Львовской, Черниговской, Полтавской и Сумской областей заменено металлическую посуду на стеклокерамической, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Подопечным фонда в гериатрических пансионатах обеспечивается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организуются концерты. В рамках проекта "Волшебные кнопки" в 22 гериатрических пансионатах установлено мониторинговую систему экстренного вызова, который передается сигналом от кровати к персоналу. Командой фонда организовано и проведено обучение для сотрудников гериатрических пансионатов Киевской и Житомирской областей ", - рассказала Оксана Даутова.

«Наша семья создала благотворительный фонд «Let`s help», чтобы сфокусироваться и не распылять усилия. Мы системно занимаемся реализацией благотворительных проектов. Наша главная цель - изменить жизнь старичков и сделать все для того, чтобы оно уже никогда не было таким, как раньше. Кроме благотворительности в ГК ЛИГА есть другие направления КСО, такие как социальные инвестиции. Например, в 2018 мы основали новую компания ЛИГА ПЕНСИЯ, которая уже в августе приобрела 100% прав собственности Открытого негосударственного пенсионного фонда «Взаимопомощь», и мы единственные в Украине, кто показал конечных бенефициаров - владельцев, не прячась за оффшорными компаниями. Или наш медиа портал LIGA.net.", - отметил Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы Компаний «ЛИГА ».

Также своими достижениями в реализации КСО проектов поделились представительницы и других компаний. Например, компания EY организовала образовательные проекты для выпускников интернатов и приемных родителей, а также недавно отметила Всемирный День вторичной переработки, который отмечается 15 ноября.

Сельскохозяйственная компания Goodvalley поддерживает развитие местных общин в рамках работы социального фонда, и подписала меморандум с Национальным университетом пищевых технологий по практики студентов. Сотрудничает с университетами также аграрная компания Syngenta, которая запустила образовательную программу "Syngenta Generation A". Это проект для активной молодежи, которая готова развивать свои знания по агрономии и менеджмента. После прохождения программы лучшие студенты будут приглашены на практику в компанию.

ГП "НАЭК Энергоатом" организует выставки о работе в энергетике для того, чтобы молодежь осталась работать в Украине. Также в ближайшем будущем компания планирует перейти на «зеленый офис». 1 + 1 медиа организовала экспозицию из пластиковых отходов "Резиденция мнений", чтобы привлечь внимание к проблеме засорения природы пластиком и ухудшение качества продуктов питания из-за содержания микропластику.

В завершение Марина Сапрыкина вместе с командой Центра «Развитие КСО» презентовали собственные проекты и дальнейшие планы по их реализации. Уже вскоре - 17 декабря состоится Национальная конференция "Бизнес, который меняет страну" и награждение лучших кейсов по корпоративной социальной ответственности 2019 года.

Следующая финальная встреча членов Центра «Развитие КСО» планируется в декабре.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Центр «Развитие КСО»
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 