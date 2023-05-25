Выбираем клинкер для фасада в Одессе

Не беда, отделка клинкерной плиткой создаст нужный эффект, защитит стены от непогоды и обеспечит домочадцам тепло и уют. В интернет-магазине RoofStone найдется решение для любого здания. Товар хранится на складе и оперативно будет доставлен на объект.

Где заказать клинкерную плитку?

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Клинкер — особенности облицовочного материала

Клинкером называют изделия, изготовленные из тугоплавкой сланцевой глины и обожженные при температуре 1300°C. Сегодня по этой технологии изготавливают как кирпич, так и плитку. При этом оба вида керамики называются клинкером. Клинкер — это улучшенные характеристики, высокая прочность, невероятная эстетичность и рекордная долговечность. В регионах, где ощущается дефицит натурального камня, клинкер стал достойной альтернативой.

Фасадный клинкер — правила выбора

Для облицовки наружных стен подойдет как клинкерный кирпич, так и плитка. Оба варианта представлены множеством расцветок и фактур, среди которых сложно, но все же можно найти материал для конкретного фасада.

Если дом уже построен или требует ремонта, то лучше использовать плитку, чтобы не потребовалось укрепление или другие дополнительные мероприятия по усилению фундамента. Чтобы качественно и ровно приклеить клинкерную плитку понадобится лишь подготовить основание. Если хочется большей шумо- и теплоизоляции, то плитку приклеивают на штукатуренный изоляционный материал, армированный сеткой. Сам клинкер хорошо гасит звук.

Рекомендации при покупке клинкера