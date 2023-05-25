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25.05.2023, 13:00

Вибираємо клінкер для фасаду в Одесі

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Вибираємо клінкер для фасаду в Одесі - Фото

Будинок побудований з газобетону, а хотілося з цегли?

Не біда, оздоблення клінкерною плиткою створить потрібний ефект, захистить стіни від негоди і забезпечить домочадцям тепло і затишок. В інтернет-магазині RoofStone знайдеться рішення для будь-якої будівлі. Товар зберігається на складі й оперативно буде доставлений на об'єкт.

Де замовити клінкерну плитку?

В Одесі клінкерну плитку можна купити в інтернет-магазині RoofStone. У нашому виставковому залі матеріал можна помацати, розглянути при природному світлі, ознайомитися з новими колекціями, вибрати оптимальний варіант. У нас тільки якісний клінкер від найкращих європейських брендів. 

Клінкер – особливості облицювального матеріалу

Клінкером називають вироби, виготовлені з тугоплавкої сланцевої глини й обпалені при температурі 1300°C. Сьогодні за цією технологією виготовляють як цеглу, так і плитку. При цьому обидва види кераміки називаються клінкером. Клінкер – це поліпшені характеристики, висока міцність, неймовірна естетичність і рекордна довговічність. У регіонах, де відчувається дефіцит натурального каменю, клінкер став гідною альтернативою.

Фасадний клінкер – правила вибору

Для облицювання зовнішніх стін підійде як клінкерна цегла, так і плитка. Обидва варіанти представлені безліччю забарвлень і фактур, серед яких складно, але все ж можна знайти матеріал для конкретного фасаду.

Якщо будинок уже побудований або потребує ремонту, то краще використовувати плитку, щоб не знадобилося зміцнення або інші додаткові заходи щодо посилення фундаменту. Щоб якісно і рівно приклеїти клінкерну плитку знадобиться лише підготувати основу. Якщо хочеться більшої шумо- і теплоізоляції, то плитку приклеюють на штукатурений ізоляційний матеріал, армований сіткою. Сам клінкер добре гасить звук.

Рекомендації під час купівлі клінкеру

  1. Матеріал краще купувати із запасом, щоб не вийшов різнотон, оскільки кожна партія по-своєму унікальна. У відповідальних виробників таких проблем не виникає в принципі, але краще перестрахуватися.
  2. Погода.  Облицювання варто проводити за температури від +5 до +30°C. Розчин кладки погано сохне в дощову і вітряну погоду. Поспішати не слід. Щоб низ не просів, не рекомендується відразу класти більше 5 рядів.
  3. Під час облицювання клінкерною плиткою конкретної торгової марки слід використовувати суміші та затірки, рекомендовані виробником. Засохлі надлишки теж прибирають спеціальними складами. Тільки дотримуючись усіх рекомендацій можна отримати ідеальний фасад.
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Теги: клінкер, RoofStone
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