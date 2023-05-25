Вибираємо клінкер для фасаду в Одесі

Не біда, оздоблення клінкерною плиткою створить потрібний ефект, захистить стіни від негоди і забезпечить домочадцям тепло і затишок. В інтернет-магазині RoofStone знайдеться рішення для будь-якої будівлі. Товар зберігається на складі й оперативно буде доставлений на об'єкт.

Де замовити клінкерну плитку?

В Одесі клінкерну плитку можна купити в інтернет-магазині RoofStone. У нашому виставковому залі матеріал можна помацати, розглянути при природному світлі, ознайомитися з новими колекціями, вибрати оптимальний варіант. У нас тільки якісний клінкер від найкращих європейських брендів.

Клінкер – особливості облицювального матеріалу

Клінкером називають вироби, виготовлені з тугоплавкої сланцевої глини й обпалені при температурі 1300°C. Сьогодні за цією технологією виготовляють як цеглу, так і плитку. При цьому обидва види кераміки називаються клінкером. Клінкер – це поліпшені характеристики, висока міцність, неймовірна естетичність і рекордна довговічність. У регіонах, де відчувається дефіцит натурального каменю, клінкер став гідною альтернативою.

Фасадний клінкер – правила вибору

Для облицювання зовнішніх стін підійде як клінкерна цегла, так і плитка. Обидва варіанти представлені безліччю забарвлень і фактур, серед яких складно, але все ж можна знайти матеріал для конкретного фасаду.

Якщо будинок уже побудований або потребує ремонту, то краще використовувати плитку, щоб не знадобилося зміцнення або інші додаткові заходи щодо посилення фундаменту. Щоб якісно і рівно приклеїти клінкерну плитку знадобиться лише підготувати основу. Якщо хочеться більшої шумо- і теплоізоляції, то плитку приклеюють на штукатурений ізоляційний матеріал, армований сіткою. Сам клінкер добре гасить звук.

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