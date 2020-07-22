Выбираем комбинезоны и брюки для рабочих от производителя

Обеспечение безопасности работников — одна из главных задач работодателя. Спецодежда защищает от воздействия вредных производственных факторов: высоких температур, окалины химикатов и пр. Кроме того, рабочая экипировка создает комфорт во время работы. Трудовая деятельность в удобных и безопасных условиях — залог продуктивности сотрудников.

Сезонность рабочего комбинезона и брюк

Находиться зимой и летом в одной и той же экипировке — это неправильный подход. Даже если сотрудники в любое время года работают только в помещении, нельзя использовать спецодежду не по сезону.

Для лета подойдут полукомбинезоны, брюки, при покупке которых обратите внимание на:

● Материал — натуральный, должен обладать хорошей воздухопроницаемостью и влагостойкостью.

● Цвет — чтобы избежать теплового удара во время работы на открытом воздухе в знойную погоду, выбирайте рабочие брюки светлых оттенков. В помещении можно носить спецодежду темных цветов.

Для зимнего периода выбирайте утепленные брюки или комбинезоны. Они защитят работников от травм и переохлаждения.

Главные критерии выбора спецодежды

К рабочей одежде предъявляются высокие требования, она должна быть:

● Безопасной — обладать грязе- и водоотталкивающими, огнеупорными свойствами, возможно, иметь светоотражающие элементы (для работы в темное время суток).

● Комфортной — например, комбинезоны ценятся рабочими за их удобство в носке; такая спецодежда не сползает, ее не нужно поправлять после любого движения.

● Износостойкой — брюки и комбинезоны шьются из прочных материалов, стойких к механическим повреждениям и выдерживающих постоянные стирки.

Качественная рабочая экипировка сотрудников говорит о благонадежности и серьезности компании. Нанесите на рабочие комбинезоны и брюки логотип фирмы, чтобы повысить узнаваемость вашего бренда.

Покупаем качественную спецодежду

Каждая компания должна обеспечить персонал спецодеждой, которая защищает от воздействия вредных внешних факторов. Обратите внимание на ассортимент рабочей экипировки производства OZON. Мы изготавливаем высококачественные комбинезоны и полукомбинезоны, брюки и многое другое, что нужно для обеспечения комфортной, продуктивной и безопасной работы на производстве.

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