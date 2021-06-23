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23.06.2021, 16:15

"Выбор страны 2020": компанию AUTODOC наградили национальной премией

"Выбор страны 2020": компанию AUTODOC наградили национальной премией - Фото

Ежегодно аналитики национального рейтинга "Выбор страны" определяют лучшие компании Украины, оценивая показатели продаж и узнаваемость бренда на рынке

Эксперты анализируют более 200 000 предприятий в 150+ категориях деловой активности. В 2020-м локальное представительство компании "Автодок Юкрейн" удостоилось этой престижной премии. 

За 13 лет существования международный онлайн-гипермаркет автозапчастей и аксессуаров AUTODOC продемонстрировал впечатляющие темпы развития. В 2008 году открылся первый маленький офис компании на окраине Берлина, а сегодня предприятие охватывает 4 страны, у него более 4000 сотрудников в Германии, Украине, Молдове и Польше. Самый большой IT-офис расположился в Одессе. Есть также свои филиалы в Киеве и Харькове. 

Только за последний год количество продаж перевалило за отметку в 1 млн в месяц, а оборот достиг рекордного показателя более чем в 1 млрд евро. География рынка AUTODOC постоянно расширяется: сейчас это более 11 млн довольных клиентов в 27 странах Европы. 

Такого роста показателей компания достигла благодаря команде эффективных управленцев и своевременной диджитализации. Оцифровка всех бизнес-процессов помогла оперативно контактировать с покупателем с помощью многоканального взаимодействия, а также дала возможность не останавливать работу офисов даже в условиях всемирной пандемии. Когда большая часть предприятий из-за локдауна поставила свою деятельность на паузу, AUTODOC продолжал работать: привычные планерки сменились онлайн-конференциями, а собеседование для новых специалистов проводили в Zoom’е. 

Удобное мобильное приложение, оптимизированный сайт, круглосуточный прием заявок online, поддержка сотрудниками кол-центра, говорящими на 17 языках, позволяют клиентам покупать товар в любое время суток из любого уголка мира, используя при этом любой девайс. Кроме того, каталог AUTODOC включает 3,7 млн позиций для 37 тыс. моделей автомобилей. Такой ассортимент и качество сервиса оставляют конкурентов вне игры. 

"Чтобы удовлетворить потребности современного покупателя, который постоянно на связи и активно пользуется приложениями, владельцу бизнеса необходимо думать в первую очередь о диджитализации всех бизнес-процессов, будь то работа логистического центра или поддержка клиента. Именно поэтому мы сделали ставку на развитие онлайн-магазина — и не прогадали, — отмечает Макс Вегнер, один из основателей компании AUTODOC. Он добавляет, что ценит украинских сотрудников за профессионализм: — Нам нравится подход специалистов к работе. В Украине очень много высококвалифицированных кадров. Мы гордимся, что нашу работу отметили на национальном уровне премией "Выбор страны". Планируем с каждым годом повышать планку". 

Согласно прогнозам представителей компании, в 2021 году AUTODOC планирует увеличить оборот до 40 %. А это означает, что будут расти не только продажи, но и количество рабочих мест для украинских специалистов.

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Теги: Выбор страны 2020, AUTODOC
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