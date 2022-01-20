"Выбор страны": ФК "Н.А.ГРУП" получила награду и выходит на фондовый рынок

Сайт CreditBox позволяет быстро и безопасно оформить и получить кредит онлайн на карту любого украинского банка. За кажущимся простым сервисом микрокредитования PDL (Payday Loan, кредит до зарплаты) стоят годы труда и десятилетия опыта специалистов финансовой компании "Н.А.ГРУП".

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Новая МФО вышла на рынок небанковского потребительского кредита в конце 2019 года. За считанные месяцы после запуска, система онлайн кредитования CreditBox уже заслуживает доверие тысяч украинцев. В 2021 году кредитный портфель компании рос втрое быстрее, чем годом ранее, а клиентская база выросла на 127%, что позволило "Н.А.ГРУП" войти в топ-15 МФО Украины и стать лауреатом национальной премии "Вибір Країни – 2021", как одной из наиболее быстроразвивающихся и перспективных компаний в этом сегменте финансового рынка.

Инновации

Сервис быстрых кредитов CreditBox открывает миллионам украинцев доступ к качественному микрокредитованию онлайн. Основными достоинствами сервиса являются:

Простота оформления кредита. Заемщику достаточно зайти на web-сайт CreditBox и разместить заявку. При этом нет необходимости собирать документы и лично являться в офис компании;

Быстрая обработка заявки. Инновационная IT-система ускоряет процедуру идентификации заемщика и скоринга, что позволяет в 99% случаев верифицировать онлайн заем за 2 минуты и даже быстрее! Быстрый заем – ключевая составляющая сервиса;

Доступность кредитов. Микрокредиты от ФК "Н.А.ГРУП" – не просто "быстрые деньги". Сервис позволяет получить займ без подтверждения доходов, без залога, без поручительств;

Прозрачность и добросовестность. Сервис CreditBox предоставляет пользователям всю необходимую информацию об условиях займа и не допускает разночтений, замаскированных платежей, незаконного начисления штрафов или пени;

Безопасность и конфиденциальность. Надежная IT-платформа гарантирует, что личные данные пользователей не попадут в третьи руки;

Качество. Двухфакторный анализ позволяет компании предоставлять качественный сервис для добросовестных заемщиков, отсекая неплатежеспособных. Сервис CreditBox имеет один из самых низких показателей доли проблемных кредитов в портфеле среди небанковских финансовых учреждений Украины, что позволяет развивать программы лояльности для постоянных клиентов;

Надежность. ФК "Н.А.ГРУП" создана и управляется профессионалами с многолетним опытом в финансах, юриспруденции и менеджменте. Деятельность регулируется законодательством и поднадзорна Национальному Банку Украины. Предприятие имеет все необходимые разрешительные документы, лицензии, публикует отчетность, проходит регулярные сертификации, а также ежегодный независимый аудит.

Такой сервис не мог остаться незамеченным и вывел ФК "Н.А.ГРУП" в лауреаты национальной премии "Вибір Країни – 2021".

Выход на фондовый рынок

ТОВ "ФК "Н.А.ГРУП" этим летом эмитировала 25 000 облигаций, класса А, номиналом 1000 гривен и сроком обращения 5 лет. Долгосрочный кредитный рейтинг uaA получен по оценке КА "Стандарт-Рейтинг". При номинальной доходности 18.5%, с осени облигации торгуются на крупнейшей фондовой бирже Украины (ПФТС) с купонной доходностью 24% (до налогообложения для физических лиц). Оферта и купонные выплаты проводятся каждые три месяца. Первая купонная выплата была уже в декабре.

Основным приоритетом работы Компании "Н.А.ГРУП" является надежность и простота продукта CreditBox. Он постоянно совершенствуется, чтобы быть лучшим сервисом для клиентов.