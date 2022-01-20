"Выбор страны": ФК "Н.А.ГРУП" получила награду и выходит на фондовый рынок

Сайт CreditBox позволяет быстро и безопасно оформить и получить кредит онлайн на карту любого украинского банка. За кажущимся простым сервисом микрокредитования PDL (Payday Loan, кредит до зарплаты) стоят годы труда и десятилетия опыта специалистов финансовой компании "Н.А.ГРУП".
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Новая МФО вышла на рынок небанковского потребительского кредита в конце 2019 года. За считанные месяцы после запуска, система онлайн кредитования CreditBox уже заслуживает доверие тысяч украинцев. В 2021 году кредитный портфель компании рос втрое быстрее, чем годом ранее, а клиентская база выросла на 127%, что позволило "Н.А.ГРУП" войти в топ-15 МФО Украины и стать лауреатом национальной премии "Вибір Країни – 2021", как одной из наиболее быстроразвивающихся и перспективных компаний в этом сегменте финансового рынка.
Инновации
Сервис быстрых кредитов CreditBox открывает миллионам украинцев доступ к качественному микрокредитованию онлайн. Основными достоинствами сервиса являются:
Такой сервис не мог остаться незамеченным и вывел ФК "Н.А.ГРУП" в лауреаты национальной премии "Вибір Країни – 2021".
Выход на фондовый рынок
ТОВ "ФК "Н.А.ГРУП" этим летом эмитировала 25 000 облигаций, класса А, номиналом 1000 гривен и сроком обращения 5 лет. Долгосрочный кредитный рейтинг uaA получен по оценке КА "Стандарт-Рейтинг". При номинальной доходности 18.5%, с осени облигации торгуются на крупнейшей фондовой бирже Украины (ПФТС) с купонной доходностью 24% (до налогообложения для физических лиц). Оферта и купонные выплаты проводятся каждые три месяца. Первая купонная выплата была уже в декабре.
Основным приоритетом работы Компании "Н.А.ГРУП" является надежность и простота продукта CreditBox. Он постоянно совершенствуется, чтобы быть лучшим сервисом для клиентов.