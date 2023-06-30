Wall Street Memes собирает $10 миллионов на предпродаже: каковы причины успеха мем-коина?

Проект является детищем команды, стоящей за знаменитой коллекцией токенов Wall Street Bulls. Кроме того, монета пользуется массовой поддержкой сообществ в Twitter и Reddit.

На момент написания статьи мем-коин WSM стоит $0,0304. Стоимость будет повышаться на $0,0003 с каждым новым раундом пресейла, поэтому в интересах инвесторов купить эту монету как можно раньше.

Посетить предпродажу Wall Street Memes

История Wall Street Memes

Монета-мем Wall Street Memes символизирует победу Интернета в печально известном скандале с Gamestop. Она получила поддержку со стороны тех, кто хочет выступить против гигантов Уолл-стрит.

В 2021 году одна из самых популярных групп в Reddit, состоящая из розничных трейдеров и инвесторов, Wall Street Bets, решила остановить хедж-фонды от шортинга GameStop. Члены сообщества вложили значительные средства, что привело к росту акций этой компании. В результате многие крупные инвесторы были на грани банкротства.

Это противостояние породило новое движение, которое в конечном итоге вылилось в появление токена Wall Street Memes.

Однако бренд популярен не только благодаря мемам и криптовалюте. В 2021 году команда продала коллекцию NFT Wall St Bulls за 32 минуты, заработав $2,5 млн. Совсем недавно разработчики выпустили 420 цифровых активов на базе блокчейна биткоин. Это свидетельствует о способности авторов создавать успешные продукты Web3 и идти в ногу со временем, а также подчеркивает силу комьюнити.

Посетить предпродажу Wall Street Memes

В чем секрет успеха WSM?

Благодаря сильной истории, известным создателям и преданному сообществу совсем неудивительно, что предпродажа WSM проходит так успешно. Уже через несколько часов после начала пресейла трейдеры вложили в проект $200 000, менее чем за 10 дней удалось продать токены на сумму более $4,6 млн, а спустя месяц сумма инвестиций перевалила за $10 млн.

Поскольку концепция Wall Street Memes берет свое начало в группе wallstreetbets в Reddit, поддержка этих подписчиков может оказать большое влияние на стоимость монеты. Кроме того, если учесть сторонников в Twitter, Instagram и Telegram, то можно не сомневаться, что WSM будет у всех на слуху.

Также одной из отличительных черт успешного токена является сильная модель токеномики. У Wall Street Memes она проста и прозрачна: 100% всего предложения WSM достанется сообществу, которое уже превышает 1 миллион участников.

Проект привлек внимание нескольких влиятельных криптоаналитиков из YouTube. Например, ютубер Jacob Crypto Bury говорит, что монета-мем WSM может принести 100-кратную прибыль. Кроме того, эксперт отметил взаимодействие между официальным Twitter-аккаунтом Wall Street Memes и Илоном Маском.

Посетить предпродажу Wall Street Memes

Миллиардер комментировал твиты и мемы команды. Хорошо известно, как публикации Маска ранее приводили к резкому скачку цен на монеты-мемы, такие как Dogecoin. По этой причине его контакт с платформой через соцсети может помочь криптовалюте получить еще больше последователей.

Раздачи – отличный способ мотивировать покупателей и распространить информацию о новых проектах. Создатели WSM объявили, что проводят розыгрыш токенов на сумму $50 000, которые будут разделены между пятью счастливчиками.

В целом, учитывая, что поддержка сообщества охватывает почти все уголки Интернета, токен WSM, вероятно, получит больше внимания, чем подавляющая часть других монет-мемов. Предпродажа уже преодолела рубеж в $10 млн, поэтому инвесторам следует поторопиться с покупкой токена и подготовиться к грядущей прибыли.