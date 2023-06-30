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30.06.2023, 12:20

Wall Street Memes зібрав $10 мільйонів на передпродажу: у чому секрет успіху мем-коїна?

Этот материал также доступен на русском
Wall Street Memes зібрав $10 мільйонів на передпродажу: у чому секрет успіху мем-коїна? - Фото

Wall Street Memes (WSM) виявився лідером серед інших монет-мемів, зібравши майже $10 млн під час поточного попереднього продажу

За цей проєкт відповідає досвідчена команда, яка раніше випустила відому колекцію токенів Wall Street Bulls. Наразі WSM має шалену популярність серед користувачів Twitter та Reddit.

На момент написання цієї статті мем-коїн WSM коштував $0,0304. З кожним новим раундом пресейла ціна зростатиме на додаткові $0,0003. Тому інвесторам, які бажають його придбати, треба це зробити якомога скоріше.

Відвідати передпродаж Wall Street Memes

Історія Wall Street Memes

Монета-мем Wall Street Memes символізує перемогу мережі Інтернет у відомому скандалі з Gamestop. Вона отримала підтримку від тих, хто бажає вступити у коаліцію проти гігантів в Уолл-стріт.

У 2021 році одна з найбільш популярних груп у Reddit, а саме Wall Street Bets, яка складається переважно з роздрібних трейдерів та інвесторів, вирішила зупинити хедж-фонди від шортінгу GameStop. Члени Reddit-спільноти вклали у цю компанію значні власні кошти, що призвело до стрімкого зростання вартості її акцій. Через це деякі великі інвестори опинилися за крок від банкрутства. 

Внаслідок цих подій з'явився новий рух, що зрештою й призвело до появи токена Wall Street Memes.

Однак сам бренд є популярним не лише завдяки мемам та криптовалюті. У 2021 році ця команда продала колекцію NFT Wall St Bulls всього за 32 хвилини та заробила при цьому $2,5 млн. Нещодавно розробники випустили 420 цифрових активів на базі блокчейну біткоїн. Це каже про те, що команда здатна створювати успішні Web3-продукти та відповідає сучасності. Також це якнайкраще підкреслює силу інтернет-ком’юніті.

Відвідати передпродаж Wall Street Memes

У чому секрет успіху WSM?

Така драматична історія, відомі творці та гарно налаштована спільнота й пояснюють успішний передпродажний старт WSM. Вже через кілька годин після початку пресейла трейдери інвестували у проєкт $200 000. Менш ніж за 10 днів вдалося реалізувати токени на суму понад $4,6 млн, а вже через місяць розмір інвестицій сягнув $10 млн.

Оскільки засновниками концепції Wall Street Memes є Reddit-група wallstreetbets, підтримка її підписників здатна значною мірою вплинути на вартість монети. Якщо ж брати до уваги ще й прихильників WSM у Twitter, Instagram та Telegram, остаточно зникають останні сумніви у тому, що WSM стане справжньою зіркою у власній ніші.

Однією з головних рис успішного токена є сильна модель токеноміки. У Wall Street Memes вона напрочуд проста та максимально прозора: 100% монет WSM отримає спільнота, чисельність якої вже перевищує понад 1 мільйон.

Проєкт встиг привернути увагу кількох відомих криптовалютних аналітиків на YouTube. Наприклад, Jacob Crypto Bury каже, що монета-мем WSM здатна забезпечити 100-кратний прибуток. До того ж експерт приділив особливу увагу взаємодії офіційного Twitter-аккаунта Wall Street Memes та Ілона Маска.

Відвідати предпродаж Wall Street Memes

Мільярдер прокоментував твіти, а також меми команди. Всім відомо, що раніше аналогічні дії Маска призводили до різкого зростання цін на монети-меми. Наприклад, так сталося у випадку Dogecoin. Тому його контакти з криптоплатформою у соціальних мережах цілком здатні допомогти й без того популярній криптовалюті отримати ще більше поціновувачів.

Роздачі — ще один дуже гарний метод мотивації покупців, який до того ж дозволяє поширити інформацію про появу нового проєкту. Творці WSM оголосили про розіграш токенів загальною вартістю $50 000, які отримають одразу 5 щасливчиків.

Загалом, враховуючи той факт, що підтримка спільноти охоплює майже всі куточки мережі Інтернет, токен WSM, з великою долею ймовірності, отримає значно більшу увагу, аніж переважна кількість інших монет-мемів. Нагадаємо, що її передпродаж вже досяг відмітки у $10 млн. Тож інвесторам слід поквапитися аби встигнути придбати токен за привабливою ціною й очікувати перспективних прибутків.

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Теги: Wall Street Memes, мем-коїн
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