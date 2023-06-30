Wall Street Memes зібрав $10 мільйонів на передпродажу: у чому секрет успіху мем-коїна?

За цей проєкт відповідає досвідчена команда, яка раніше випустила відому колекцію токенів Wall Street Bulls. Наразі WSM має шалену популярність серед користувачів Twitter та Reddit.

На момент написання цієї статті мем-коїн WSM коштував $0,0304. З кожним новим раундом пресейла ціна зростатиме на додаткові $0,0003. Тому інвесторам, які бажають його придбати, треба це зробити якомога скоріше.

Відвідати передпродаж Wall Street Memes

Історія Wall Street Memes

Монета-мем Wall Street Memes символізує перемогу мережі Інтернет у відомому скандалі з Gamestop. Вона отримала підтримку від тих, хто бажає вступити у коаліцію проти гігантів в Уолл-стріт.

У 2021 році одна з найбільш популярних груп у Reddit, а саме Wall Street Bets, яка складається переважно з роздрібних трейдерів та інвесторів, вирішила зупинити хедж-фонди від шортінгу GameStop. Члени Reddit-спільноти вклали у цю компанію значні власні кошти, що призвело до стрімкого зростання вартості її акцій. Через це деякі великі інвестори опинилися за крок від банкрутства.

Внаслідок цих подій з'явився новий рух, що зрештою й призвело до появи токена Wall Street Memes.

Однак сам бренд є популярним не лише завдяки мемам та криптовалюті. У 2021 році ця команда продала колекцію NFT Wall St Bulls всього за 32 хвилини та заробила при цьому $2,5 млн. Нещодавно розробники випустили 420 цифрових активів на базі блокчейну біткоїн. Це каже про те, що команда здатна створювати успішні Web3-продукти та відповідає сучасності. Також це якнайкраще підкреслює силу інтернет-ком’юніті.

Відвідати передпродаж Wall Street Memes

У чому секрет успіху WSM?

Така драматична історія, відомі творці та гарно налаштована спільнота й пояснюють успішний передпродажний старт WSM. Вже через кілька годин після початку пресейла трейдери інвестували у проєкт $200 000. Менш ніж за 10 днів вдалося реалізувати токени на суму понад $4,6 млн, а вже через місяць розмір інвестицій сягнув $10 млн.

Оскільки засновниками концепції Wall Street Memes є Reddit-група wallstreetbets, підтримка її підписників здатна значною мірою вплинути на вартість монети. Якщо ж брати до уваги ще й прихильників WSM у Twitter, Instagram та Telegram, остаточно зникають останні сумніви у тому, що WSM стане справжньою зіркою у власній ніші.

Однією з головних рис успішного токена є сильна модель токеноміки. У Wall Street Memes вона напрочуд проста та максимально прозора: 100% монет WSM отримає спільнота, чисельність якої вже перевищує понад 1 мільйон.

Проєкт встиг привернути увагу кількох відомих криптовалютних аналітиків на YouTube. Наприклад, Jacob Crypto Bury каже, що монета-мем WSM здатна забезпечити 100-кратний прибуток. До того ж експерт приділив особливу увагу взаємодії офіційного Twitter-аккаунта Wall Street Memes та Ілона Маска.

Відвідати предпродаж Wall Street Memes

Мільярдер прокоментував твіти, а також меми команди. Всім відомо, що раніше аналогічні дії Маска призводили до різкого зростання цін на монети-меми. Наприклад, так сталося у випадку Dogecoin. Тому його контакти з криптоплатформою у соціальних мережах цілком здатні допомогти й без того популярній криптовалюті отримати ще більше поціновувачів.

Роздачі — ще один дуже гарний метод мотивації покупців, який до того ж дозволяє поширити інформацію про появу нового проєкту. Творці WSM оголосили про розіграш токенів загальною вартістю $50 000, які отримають одразу 5 щасливчиків.

Загалом, враховуючи той факт, що підтримка спільноти охоплює майже всі куточки мережі Інтернет, токен WSM, з великою долею ймовірності, отримає значно більшу увагу, аніж переважна кількість інших монет-мемів. Нагадаємо, що її передпродаж вже досяг відмітки у $10 млн. Тож інвесторам слід поквапитися аби встигнути придбати токен за привабливою ціною й очікувати перспективних прибутків.