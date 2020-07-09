WAUDOG и Animal ID запустили кампанию в поддержку бездомных животных в Украине

По данным подсчётов Animal ID сейчас в Украине десятки тысяч животных находятся на улице или в муниципальных приютах. Это количество только тех собак и кошек, кого нашли и идентифицировали волонтёры. Некоторым из них повезёт, но многие могут до конца дней не найти себе дом и любящую семью.

Проблема бездомных животных встала ещё острее в период пандемии коронавируса. Приютам стало намного сложнее находить финансирование во время кризиса, а от домашних животных начали отказываться из-за беспочвенного страха заражения.

Чтобы поддержать приюты и их подопечных, два социально ответственных бренда продуктов для животных, WAUDOG и Animal ID начали кампанию в поддержку адопции. Суть кампании в том, что каждое животное, взятое из самого большого в Украине приюта «Сириус», где содержится более 2000 собак, получит стильный дизайнерский ошейник WAUDOG с QR паспортом. Такой паспорт-адресник — это не просто жетон с контактами владельца. В случае потери животного, нашедший сканирует QR-код на адреснике и попадает на онлайн-профиль питомца, где указаны контакты владельца, фото, родословная и ветеринарные документы животного. В это же время владельцу придет сообщение с геолокацией любимца. Такой подход позволит уменьшить количество новых питомцев в приютах. Ведь большая часть бездомных животных имели когда-то свой дом, а потом были выброшены или потеряны.

Руководитель приюта для животных «Сириус» Александра Мезинова прокомментировала кампанию так: «Когда на животном есть ошейник, становится понятно, что у неё есть владелец. Это частично защищает его даже на улице. Адресники тоже очень важны: они позволяют вести учёт животных на улице и возвращать хозяевам потерявшихся или пострадавших. Замечательно, когда люди бизнеса думают не только о прибыли, но и о благе общества и животных в нём. Питомцы из приютов - настрадавшиеся существа, которым очень нужна любовь и забота. Надеюсь, что эта инициатива поможет многим из них обрести дом».

«Миссия нашей компании — делать счастливыми собак и людей. А счастливы они могут быть только вместе. Именно для этой цели и был разработан ошейник WAUDOG с QR паспортом. Мы уже внедрили похожую программу вместе с БФ Happy Paw и приютом “Бест френдс”, и с радостью видим наши ошейники на его “выпускниках”. Бруно, Зефир, Донат — мы с нетерпением ждём, когда животных, нашедших дом, станет так много, что мы не сможем запомнить всех», — утверждает лидер команды WAUDOG Юрий Синица.

«Проект Animal ID уже 9 лет борется с явлением беспризорности собак и котов в нескольких странах. За это время мы изучили результаты. После идентификации QR паспортом более 10 тысяч животных во Львове, мы увидели, что каждый день 1-3 животных находятся благодаря QR-коду, не пополняя ряды беспризорных. Я знаю, что с помощью социально ответственного бренда WAUDOG нам удастся вернуть в семьи тысячи животных по всему миру, ведь каждый их ошейник будет дополнен QR паспортом», — заявляет Виктор Копач, генеральный директор Animal ID.

Компании призывают социально ответственный бизнес присоединяться к акции и брать шефство над приютами в своих регионах, а украинцев – дарить дом четвероногим друзьям, которые так в нём нуждаются.

Узнайте больше о кампании и других проектах брендов на сайтах:

waudog.com

animal-id.net

dogcat.com.ua