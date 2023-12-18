Yarema Dental получила награду Ukrainian Business Award 2023

Стоматологическая клиника в сердце Киева, законодатель трендов в эстетике, кутюрье улыбки и стоматологической красоты, самая профессиональная и титулованная команда развязывает сложные кейсы, немецкое оборудование, лучшие и проверенные протоколы собраны со всего мира под руководством главного врача в безнадежных случаях. Мы сосредоточены на качестве услуг.В клинику стекаются все сложные случаи из Украины. Выехавшие во время войны пациенты и попытавшиеся стоматологический сервис в странах ЕС пытаются вернуться в YD любой ценой. Не за горами открытие мощного учебного центра. Руководитель Ярема Миклош хочет открыть филиал в Стокгольме в 2026 году и предложить Швеции новые подходы к решению стоматологических проблем.

Ярема Дентал присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории "ТОП-20 Стоматологических Клиник Киева 2023". Эта награда стала результатом оценки общества и экспертов отрасли, которые помогли Ярема Дентал получить признание и доверие клиентов.

Yarema Dental была признана победителем благодаря инвестициям в персонал и оборудованием, созданию новых концепций сервиса, постоянному устойчивому развитию, креативному подходу к решению проблем. Эта награда является подтверждением высокого уровня профессионализма и способности Yarema Dental к достижению впечатляющих результатов.

Аналитики Ukrainian Business Award отдельно хотят отметить стоматологию Yarema Dental https://uba.top/dental/ как наиболее динамично развивающуюся прогрессивную стоматологическую клинику Киева.

Ukrainian Business Award – это престижная награда, отмечающая вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Участие в этом конкурсе позволяет получить не только официальное признание, но и привлечь внимание к своей деятельности и увеличить репутацию на рынке.

По словам Яремы Миклоша, победа в Ukrainian Business Award стала возможной благодаря высокому уровню профессионализма и мастерству всех сотрудников. Это признание нашей преданности и усилий в области стоматологии. Спасибо нашей команде за неутомимый труд и инновации, а также нашим клиентам и партнерам за поддержку. Эта награда является свидетельством того, что вместе мы можем достигать невероятных высот.