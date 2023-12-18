Yarema Dental отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023

Стоматологічна клініка в серці Києва, законодавець трендів в естетиці, кутюр’є усмішки і стоматологічної красоти, найпрофесійніша і титулованіша команда розв’язує складні кейси, німецьке обладнання, найкращі і перевірені  протоколи зібрані зі всього світу під керівництвом головного лікаря Яреми Міклоша творять дива в безнадійних випадках. Ми зосередженні на якості послуг. До клініки стікаються всі складні випадки з України. Пацієнти які виїхали під час війни і спробували стоматологічний сервіс в країнах ЄС намагаються повернутися в YD будь якою ціною. Не за горами відкриття потужного навчального центру. Керівник Ярема Міклош хоче відкрити філіал в Стокгольмі у 2026 році і запропонувати суспільству Швеції нові підходи до вирішення стоматологічних проблем. 

Ярема Дентал приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії "ТОП-20 Стоматологічних Клінік Києва 2023". Ця нагорода стала результатом оцінкою суспільства і експертів галузі, які допомогли Ярема Дентал отримати визнання і довіру клієнтів. 

Yarema Dental була визнана переможцем завдяки інвестиціям в персонал і обладнанням, створення нових концепцій сервісу, постійний сталий розвиток, креативний підхід до вирішення проблем. Ця нагорода є підтвердженням високого рівня професіоналізму та здатності Yarema Dental до досягнення вражаючих результатів. 

Yarema Dental отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023

Аналітики Ukrainian Business Award окремо хочуть відмітити стоматологію Yarema Dental https://uba.top/dental/ як прогресивну стоматологічну клініку Києва, яка найдинамічніше розвивається. 

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та збільшити репутацію на ринку. 

За словами Яреми Міклоша, перемога у Ukrainian Business Award стала можливою завдяки високому рівню професіоналізму та майстерності всіх співробітників. Це визнання нашої відданості та зусиль у сфері стоматології. Дякую нашій команді за невтомну працю і інновації, а також нашим клієнтам та партнерам за підтримку. Ця нагорода є свідченням того, що разом ми можемо досягати неймовірних висот.

Ukrainian Business AwardYarema Dental