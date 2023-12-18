Yarema Dental отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023

Стоматологічна клініка в серці Києва, законодавець трендів в естетиці, кутюр’є усмішки і стоматологічної красоти, найпрофесійніша і титулованіша команда розв’язує складні кейси, німецьке обладнання, найкращі і перевірені протоколи зібрані зі всього світу під керівництвом головного лікаря Яреми Міклоша творять дива в безнадійних випадках. Ми зосередженні на якості послуг. До клініки стікаються всі складні випадки з України. Пацієнти які виїхали під час війни і спробували стоматологічний сервіс в країнах ЄС намагаються повернутися в YD будь якою ціною. Не за горами відкриття потужного навчального центру. Керівник Ярема Міклош хоче відкрити філіал в Стокгольмі у 2026 році і запропонувати суспільству Швеції нові підходи до вирішення стоматологічних проблем.

Ярема Дентал приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії "ТОП-20 Стоматологічних Клінік Києва 2023". Ця нагорода стала результатом оцінкою суспільства і експертів галузі, які допомогли Ярема Дентал отримати визнання і довіру клієнтів.

Yarema Dental була визнана переможцем завдяки інвестиціям в персонал і обладнанням, створення нових концепцій сервісу, постійний сталий розвиток, креативний підхід до вирішення проблем. Ця нагорода є підтвердженням високого рівня професіоналізму та здатності Yarema Dental до досягнення вражаючих результатів.

Аналітики Ukrainian Business Award окремо хочуть відмітити стоматологію Yarema Dental https://uba.top/dental/ як прогресивну стоматологічну клініку Києва, яка найдинамічніше розвивається.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та збільшити репутацію на ринку.

За словами Яреми Міклоша, перемога у Ukrainian Business Award стала можливою завдяки високому рівню професіоналізму та майстерності всіх співробітників. Це визнання нашої відданості та зусиль у сфері стоматології. Дякую нашій команді за невтомну працю і інновації, а також нашим клієнтам та партнерам за підтримку. Ця нагорода є свідченням того, що разом ми можемо досягати неймовірних висот.