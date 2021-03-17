Зачем покупать золотой номер телефона

Золотой номер – показатель статусности и возможность вести бизнес на новом уровне. Его преимущество – в красивом числовом коде, который легко запомнить, что сразу выделяет вас среди других, в том числе и конкурентов.

Консультанты интернет-магазина Киевстар рассказали о главных фишках премиальных номеров и поделились советами по выбору заветных цифр.

Что это за номер такой, золотой?

Вы сами выбираете тот набор цифр, который вам нравится, удобен, или исходя из своей философии, убеждений либо науки про нумерологию.

Эксклюзивность золотого номера заключается в том, что вы можете получить одинаковые числа, которые идут подряд, или соответствуют статусности владельца. Хотите быть номером один? Тогда "11-111-111" – ваш вариант. А пример удачного запоминающегося телефона: 23-23-232.

Преимущества премиальных номеров:

простота. Идущие подряд цифры легко запомнить, благодаря чему ваш номер моментально врежется в память друзьям, знакомым, партнерам по бизнесу или клиентам;

выделение. С золотым номером ваш уровень избранности возрастает, особенно если такие номера телефонов имеет вся семья. Логически выстроенные последовательности могут быть у каждого члена с отличием только в последней или первой цифре;

выгода. Удачно занятый премиальный номер можно сдавать в аренду компаниям, которые нуждаются в запоминающейся комбинации на время проведения акций или маркетинговых исследований. Чаще всего покупка "телефона" им нерентабельна – он требуется лишь на две недели или месяц, а вот аренда как раз подходящий вариант.

Дополнительная премиальность и в том, что количество красивых номеров, которые принадлежат физическим лицам, ограничено.

Как выбрать золотой номер телефона

Отталкивайтесь от цели приобретения:

символизм. Можно купить золотой номер, приурочив его к важной дате. Свадьба, юбилей, рождение ребенка – события, под которые можно приобрести эксклюзивную комбинацию цифр на свой смартфон;

подарок. Больше четверти номеров премиального класса приобретаются именно для этого. Необычная комбинация – презент, которым действительно можно удивить;

инвестиция. Часть пользователей создают бизнес на покупке и последующей сдаче в аренду золотых номеров. Компании готовы платить за запоминающуюся последовательность цифр, чтобы клиентам было проще обращаться за услугами или участвовать в акциях. Другая часть пользователей рассматривает инвестицию как возможность перепродать "золотую комбинацию" через несколько лет, но уже значительно дороже. Количество номеров ограничено, поэтому цена на них будет только расти.

Но чаще все-таки премиальный номер телефона покупают компании.

Золотой номер телефона для бизнеса

Простые и оригинальные комбинации позволяют конечному потребителю легко запомнить ваш номер и не держать в памяти название фирмы или адрес. Благодаря этому при продаже товара отпадает необходимость в поиске номера через гугл или на сайте, а значит, время от желания купить до самой покупки сокращается. Да и в следующий раз, чтобы приобрести товар у той же компании, нет надобности опять серфить интернет, чтобы вспомнить нужные цифры.

Таким образом, золотой номер телефона – отличная возможность увеличить продажи, продемонстрировать свою статусность или увековечить памятные вам даты.