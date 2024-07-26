Защитите питомцев от жары вместе с Optimeal: летние советы от экспертов

Лето – это не только время отдыха, но и вызовы для наших домашних любимцев. Как обеспечить комфорт и безопасность своим четвероногим друзьям в жаркий период? Бренд суперпремиального питания для животных Optimeal совместно с экспертами ветсервиса Optimeal Expert 9100 подготовили незаменимые советы для всех ответственных владельцев.

Главные летние опасности для животных

Знали ли вы, что перегретый асфальт может повредить нежные подушечки лап вашего питомца? Или что первые признаки теплового удара часто незаметны, но очень опасны? Ветеринары Optimeal Expert 9100 раскрывают все секреты безопасных прогулок и дают рекомендации, как избежать этих опасностей.

Недостаточное количество свежей и прохладной воды может привести к обезвоживанию животного, что является ещё одной серьёзной угрозой. Ведь вода – лучший друг в жару. Всегда следите, чтобы у вашего питомца был доступ к свежей и прохладной воде. Обязательно берите её с собой на прогулки, но не ледяную. Попробуйте разные методы для поения вашего питомца: некоторые собаки предпочитают свою миску даже на улице, другие пьют с руки, а кто-то выбирает специальную бутылку-поилку.

Холодное место для отдыха также является необходимостью: обеспечьте животному тень или прохладное место в доме, где оно сможет отдохнуть от жары. Также можно позаботиться о специальных охлаждающих ковриках или влажной материи, что поможет питомцу пережить жару.

Всегда рядом, когда нужна помощь

Optimeal Expert 9100 – это национальный сервис вет-заботы, который уже обработал более 500 тысяч обращений со всей Украины. Ветеринары сервиса готовы бесплатно и круглосуточно помогать вам в Вайбере, Телеграме и по телефону 9100.

Ответственные владельцы знают: забота о питомце – это не только качественное питание, но и создание комфортных условий каждый день. Узнайте больше о правильном уходе за животными в материале от Optimeal Expert 9100.

Сделайте лето своих питомцев безопасным и приятным! Обращайтесь за круглосуточной поддержкой и получайте крутые советы от наших экспертов. Присоединяйтесь к сообществу заботливых пет-перентов вместе с Optimeal!