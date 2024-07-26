Захистіть улюбленців від спеки разом з Optimeal: літні поради від експертів

Літо – це не лише час відпочинку, але й виклики для наших домашніх улюбленців. Як забезпечити комфорт і безпеку своїм чотирилапим друзям у спекотний період? Бренд суперпреміального харчування для тварин Optimeal спільно з експертами ветсервісу Optimeal Expert 9100 підготували незамінні поради для всіх відповідальних власників.

Головні літні небезпеки для тварин

Чи знали ви, що перегрітий асфальт може пошкодити ніжні подушечки лап вашого улюбленця? Або що перші ознаки теплового удару часто непомітні, але дуже небезпечні? Ветеринари Optimeal Expert 9100 розкривають усі секрети безпечних прогулянок і надають рекомендації, як уникнути цих небезпек.

Недостатня кількість свіжої та прохолодної води може призвести до зневоднення тварини, що є ще однією серйозною загрозою. Адже вода – найкращий друг у спеку. Завжди стежте, щоб у вашого улюбленця був доступ до свіжої та прохолодної води. Обов'язково беріть її із собою на прогулянки, але не крижану. Спробуйте різні методи для напування свого улюбленця: деякі собаки віддають перевагу своїй мисці навіть на вулиці, інші п'ють з руки, а дехто обирає спеціальну пляшку-поїлку.

Холодне місце для відпочинку також є необхідністю: забезпечте тварині затінок або прохолодне місце в будинку, де вона зможе відпочити від спеки. Також можна подбати про спеціальні килимки, що охолоджують або вологу матерію, що допоможе улюбленцю пережити спеку.

Завжди поруч, коли потрібна допомога

Optimeal Expert 9100 – це національний сервіс вет-турботи, що вже опрацював понад 500 тисяч звернень з усієї України. Ветеринари сервісу готові безктоштовно та цілодобово допомагати вам у Вайбері, Телеграмі та за телефоном 9100.

Відповідальні власники знають: турбота про улюбленця – це не лише якісне харчування, а й створення комфортних умов кожного дня. Дізнайтеся більше про правильний догляд за тваринами у матеріалі від Optimeal Expert 9100.

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