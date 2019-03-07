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пресс-релиз
07.03.2019, 17:46

Заявление секретаря ЕИО, доктора Джозефа Зигеле

Заявление секретаря ЕИО, доктора Джозефа Зигеле - Фото

В заявлении содержится призыв отказаться от риторики конфронтации и политизации сферы защиты прав и свобод конкретного человека

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Завершился недельный рабочий визит в Украину Генерального секретаря Европейского Института Омбудсмана доктора Джозефа Зигеле. По его завершении Джозеф Зигеле сделал заявление, текст котрого, полностью публикуется ниже.

Основные тезисы заявления:

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Европейский Институт Омбудсмана (ЕИО) разделяя позицию, выраженную в Резолюции № 2198 ПАСЕ от 28 января 2018 г., призывающую освободить всех украинских заключенных, находящихся в тюрьмах РФ и аннексированного Крыма, обратился к уполномоченной по правам человека в РФ госпоже Москальковой относительно предоставления ЕИО права на осуществление функции международного независимого мониторинга и медиации.

Осуществляя защиту прав человека, ЕИО действует методами «тихой дипломатии», руководствуются международными стандартами прав и свобод человека, не делая при этом никакой политики.

Мы призываем отказаться от риторики конфронтации и политизации сферы защиты прав и свобод конкретного человека и  в данном случае, объединить лучшие международные практики в защите прав украинских моряков, всех украинских заключенных на жизнь и здоровье, а так же способствовать скорейшему их освобождению и возвращению домой.

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Теги: Джозеф Зигеле
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