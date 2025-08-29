Жаркие выходные: солнечные дни с привкусом осени.

Лето пока не спешит уступать место осени, и выходные 30–31 августа обещают теплую, временами даже жаркую погоду. Позаботьтесь о себе: высокая температура может вызывать усталость, особенно у людей, чувствительных к изменениям давления и аллергенам. По данным SINOPTIK.ua, почти по всей стране показатели термометров будут на 2–5 °C выше климатической нормы, а сухой воздух усилит риск пожаров.

Суббота, 30 августа

Восток (Харьков, Луганск): +28…+32 °C, на 3–4 градуса теплее нормы. Сухо, ясно, без осадков. Такая погода дает сил утром, но может утомлять днем.

Центр (Киев, Винница): +27…+32 °C, жара без осадков. Вечером дышать легче, однако сухой воздух может вызывать головную боль.

Запад (Львов, Ужгород): +26…+30 °C, жарче, чем в среднем. Сухо, осадков не ожидается.

Юг (Одесса, Николаев): +30…+33 °C, яркое солнце, теплое море. Без осадков, однако действует штормовое предупреждение из-за опасности пожаров.

🌿 Народная примета: "Каков август, такова и зима".

Воскресенье, 31 августа

Восток (Харьков, Луганск): +29…+32 °C, сухо, жара выше нормы на 3 °C. По прогнозу ожидается ясный день.

Центр (Киев, Винница): +28…+32 °C, без осадков. Тепло, но комфортнее, чем в субботу.

Запад (Львов, Ужгород): +24…+27 °C, ощущается прохладнее. Кратковременные дожди в Карпатах быстро проходят, не испортят планы.

Юг (Одесса, Николаев): +31…+33 °C, солнечно погода с вероятностью кратковременных локальных ливней у побережья. Воздух насыщен аллергенами, следует иметь при себе лекарства.

☀️ По данным SINOPTIK.ua, пожарная опасность сохраняется, поэтому не оставляйте открытый огонь на природе.

🎒 Рекомендация: выбирайте легкую одежду светлых тонов, пейте достаточно воды. Если планируете путешествия — суббота идеально подходит для поездок за город, а воскресенье лучше подходит для отдыха в тени.