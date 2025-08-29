Спекотні вихідні: сонячні дні з присмаком осені

Майже по всій країні показники на термометрах триматимуться вище кліматичної норми

Літо ще не поспішає відступати, і вихідні 30–31 серпня обіцяють теплу, часом навіть спекотну погоду. Турбуйтеся про себе: високі температури можуть виснажувати, особливо чутливих до тиску та алергенів. За даними SINOPTIK.ua, майже по всій країні показники на термометрах триматимуться вище кліматичної норми на 2–5 °C, а сухе повітря підсилюватиме ризик пожеж.

Субота, 30 серпня

Схід (Харків, Луганськ): +28…+32 °C, на 3–4 градуси тепліше норми. Сухо, ясно, без опадів. Така погода додає сил уранці, але вдень може втомлювати.

Центр (Київ, Вінниця): +27…+32 °C, спека без дощу. Вечорами легше дихати, проте сухе повітря може викликати головний біль.

Захід (Львів, Ужгород): +26…+30 °C, спекотніше за середні показники. Сухо, опадів не очікується.

Південь (Одеса, Миколаїв): +30…+33 °C, сонце яскраве, море тепле. Без опадів, проте діє штормове попередження через пожежну небезпеку.

🌿 Народна прикмета: "Який серпень — така й зима".

Неділя, 31 серпня

Схід (Харків, Луганськ): +29…+32 °C, сухо, спека вище норми на 3 °C. За прогнозом очікується безхмарний день.

Центр (Київ, Вінниця): +28…+32 °C, без опадів. Тепло, але комфортніше, ніж у суботу.

Захід (Львів, Ужгород): +24…+27 °C, відчутно свіжіше. Короткі дощі у Карпатах швидко минають, не зіпсують плани.

Південь (Одеса, Миколаїв): +31…+33 °C, сонячна погода з імовірністю коротких локальних злив біля узбережжя. Повітря сповнене алергенів, варто мати при собі ліки.

☀️ За даними SINOPTIK.ua, пожежна небезпека збережеться, тому не залишайте відкритого вогню на природі.

🎒 Рекомендація: обирайте легкий одяг світлих тонів, пийте достатньо води. Якщо плануєте подорожі — субота ідеальна для виїзду за місто, а неділя краще підходить для відпочинку в тіні.