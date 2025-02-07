Зима берет реванш: морозные выходные в Украине

Выходные обещают морозы без снега, холодный ветер, но без осадков, создавая условия для свежих зимних прогулок.

После относительно мягкого начала февраля природа решила напомнить, что зима еще продолжается. В эти выходные ожидается ощутимое снижение температуры, особенно ночью. Однако осадков не прогнозируется, а переменная облачность позволит насладиться свежим морозным воздухом. Стоит ли ждать еще более сильных холодов, или это последний зимний аккорд? Узнаем из прогноза SINOPTIK.ua.

Суббота, 8 февраля: мороз без снега

По данным SINOPTIK.ua, этот день будет морозным, но сухим. Переменная облачность и отсутствие осадков создадут условия для длительных прогулок, хотя холодный ветер может сделать ощущаемую температуру еще ниже.

Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем -3..+1 °C, ночью до -8 °C. Нужно позаботиться о защите от ветра.

Днем -3..+1 °C, ночью до -8 °C. Нужно позаботиться о защите от ветра. Центральные регионы ( Киев , Полтава, Винница): Днем -2..+1 °C, ночью температура опустится до -9 °C. В такую погоду стоит позаботиться о теплой одежде, чтобы не замерзнуть.

Днем -2..+1 °C, ночью температура опустится до -9 °C. В такую погоду стоит позаботиться о теплой одежде, чтобы не замерзнуть. Западные области (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск): Днем температура будет в пределах -1..+3 °C, ночью похолодает до -9 °C. В Ужгороде днем значительно теплее — +5..+7 °C, но ночью возможен резкий спад до -5 °C.

Днем температура будет в пределах -1..+3 °C, ночью похолодает до -9 °C. В Ужгороде днем значительно теплее — +5..+7 °C, но ночью возможен резкий спад до -5 °C. Южные города (Одесса, Николаев, Херсон): Днем 0..+2 °C, ночью -6 °C. Для южных регионов такие температуры уже ощущаются как зимние, поэтому не стоит пренебрегать теплой одеждой.

Значительное похолодание будет наблюдаться в Мукачевском районе Закарпатья: еще накануне днем было +12 °C, а теперь температура упадет до +3 °C. Такая смена может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому стоит внимательно относиться к своему здоровью.

🔹 Интересный факт: В народе 8 февраля называли "Днем мороза" и верили: если в этот день солнце прячется за облаками, сильные морозы продержатся еще несколько недель.

Воскресенье, 9 февраля: морозная ночь и прохладный день

Второй день выходных продолжит тенденцию похолодания. Ночью температура в некоторых регионах достигнет -9 °C, а днем останется близкой к нулю.

Восток Украины ( Днепр , Харьков, Луганск): Днем -3..+1 °C, в Харькове и Днепре до 0..+2 °C. Ночью мороз до -9 °C.

Днем -3..+1 °C, в Харькове и Днепре до 0..+2 °C. Ночью мороз до -9 °C. Центральные области (Киев, Кропивницкий, Черкассы): Днем -2..+2 °C, ночью до -9 °C. Стоит подготовиться к холодному утру.

Днем -2..+2 °C, ночью до -9 °C. Стоит подготовиться к холодному утру. Западные города (Львов, Черновцы, Ужгород): Днем и ночью -1..+3 °C, ночью в большинстве регионов до -8 °C, а в Ужгороде до -5 °C.

Днем и ночью -1..+3 °C, ночью в большинстве регионов до -8 °C, а в Ужгороде до -5 °C. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем 0..+2 °C, ночью до -6 °C.

По прогнозу SINOPTIK.ua, ночью холод превысит климатическую норму в 15 областях, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Одесскую и Хмельницкую. Это означает, что температура будет на 7 и более градусов ниже средних значений для этого времени года.

Хотя февраль постепенно приближает нас к весне, эти выходные еще напоминают о настоящей зимней погоде. Холодная, но сухая погода создаст идеальные условия для последних зимних прогулок. А если мороз не вдохновляет выходить из дома, самое время устроить себе уютный уикенд с горячими напитками, теплыми пледами и приятными разговорами.

❄️ Пусть эти выходные принесут комфорт и хорошее настроение, несмотря на температуру за окном! ❄️