Зима бере реванш: морозні вихідні в Україні

Вихідні обіцяють морози без снігу, холодний вітер, але без опадів, створюючи умови для свіжих зимових прогулянок.

Після відносно м’якого початку лютого природа вирішила нагадати, що зима ще триває. Цими вихідними очікується відчутне зниження температури, особливо вночі. Втім, опадів не прогнозується, а мінлива хмарність дозволить насолодитися свіжим морозним повітрям. Чи варто чекати ще сильніших холодів, чи це останній зимовий подих? SINOPTIK.ua має для вас детальний прогноз.

Субота, 8 лютого: морози без снігу

За даними SINOPTIK.ua, цей день буде морозним, але сухим. Мінлива хмарність та відсутність опадів створять умови для тривалих прогулянок, хоча холодний вітер може зробити відчуття температури ще нижчим.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень -3..+1 °C, уночі до -8 °C. Потрібно подбати про захист від вітру.

· Центральні регіони (Київ, Полтава, Вінниця): Вдень -2..+1 °C, уночі температура опуститься до -9 °C. У таку погоду варто подбати про теплий одяг.

· Західні області (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ): Вдень температура триматиметься в межах -1..+3 °C, уночі похолодає до -9 °C. В Ужгороді вдень буде значно тепліше — +5..+7 °C, але вночі можливий різкий спад до -5 °C.

· Південні міста (Одеса, Миколаїв, Херсон): Вдень 0..+2 °C, уночі -6 °C. Для південних регіонів такі температури вже відчуваються як зимові, тож не варто нехтувати теплим одягом.

Значне похолодання спостерігатиметься в Мукачівському районі Закарпаття: ще напередодні вдень було +12 °C, а тепер температура впаде до +3 °C. Така зміна може вплинути на самопочуття метеочутливих людей, тож варто бути уважними до свого здоров’я.

Цікаво, що в народі 8 лютого називали "Днем морозу", і вірили: якщо в цей день сонце ховається за хмарами, то сильні морози протримаються ще кілька тижнів.

Неділя, 9 лютого: морозна ніч та прохолодний день

У другий день вихідних похолодання набере обертів. Вночі температура в деяких регіонах сягатиме -9 °C, а вдень залишатиметься близькою до нуля.

· Схід України (Дніпро, Харків, Луганськ): Вдень -3..+1 °C, у Харкові та Дніпрі до 0..+2 °C. Уночі мороз до -9 °C.

· Центральні області (Київ, Кропивницький, Черкаси): Вдень -2..+2 °C, уночі до -9 °C. Варто бути готовими до холодного ранку.

· Західні міста (Львів, Чернівці, Ужгород): Вдень та вночі -1..+3 °C, уночі в більшості регіонів до -8 °C, а в Ужгороді до -5 °C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень 0..+2 °C, уночі до -6 °C.

За прогнозом SINOPTIK.ua, вночі холод перевищуватиме кліматичну норму у 15 областях, зокрема в Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій. Це означає, що температура буде на 7 і більше градусів нижчою за середні значення для цієї пори року.

Хоча лютий поступово наближає нас до весни, ці вихідні ще нагадують про справжню зимову погоду. Холодна, але суха погода створить ідеальні умови для зимових прогулянок. А якщо мороз не надихає виходити з дому, саме час влаштувати собі затишний вікенд із гарячими напоями, теплими пледами та приємними розмовами.

❄️ Нехай ці вихідні принесуть комфорт і гарний настрій, незважаючи на температуру за вікном! ❄️