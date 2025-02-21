Зимний финал: морозы, лед и немного снега

Зима не сдается: выходные с морозами до -17°C, возможен легкий снег на востоке. Прогулки по зимним паркам и время для домашних ритуалов.

Хотя февраль уже подходит к концу, зима решила не сдаваться без боя. Эти выходные принесут настоящий морозный удар: температура ночью местами опустится до -17 °C, а днем останется ниже нуля даже на юге. Осадков почти не будет, но восточные области могут получить небольшой снежный бонус в воскресенье.

Суббота, 22 февраля: пронизывающий холод без снега

По данным SINOPTIK.ua, этот день пройдет без осадков, но даже без снега зима покажет свой характер. Мороз ощутят все регионы, особенно ночью, когда температура местами достигнет -17 °C. Это такой холод, при котором даже дыхание становится ледяным, а руки мерзнут за считаные минуты. На западе и юге ситуация мягче, но минусовые температуры дадут о себе знать.

Восточные области (Харьков, Луганск, Донецк): Днем -9..-5 °C – ощутимый мороз, который заставляет кутаться в теплые шарфы. Ночью температура опустится до -17 °C. В Запорожье и Сумах немного теплее – днем -5..-3°C, но все равно довольно холодно.

Днем -9..-5 °C – ощутимый мороз, который заставляет кутаться в теплые шарфы. Ночью температура опустится до -17 °C. В Запорожье и Сумах немного теплее – днем -5..-3°C, но все равно довольно холодно. Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий ): Днем -5..-1 °C – типичная зимняя прохлада, при которой руки быстро мерзнут без перчаток. Ночью столбики термометров опустятся до -16 °C.

Днем -5..-1 °C – типичная зимняя прохлада, при которой руки быстро мерзнут без перчаток. Ночью столбики термометров опустятся до -16 °C. Западные области (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем -3..+1 °C – довольно комфортный зимний холод. В Ужгороде до +4°C, так что день больше напомнит начало марта. Ночью похолодает до -13 °C.

Днем -3..+1 °C – довольно комфортный зимний холод. В Ужгороде до +4°C, так что день больше напомнит начало марта. Ночью похолодает до -13 °C. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем ожидается -4..0 °C. Ночью до -13 °C, что уже ощутимо морозно даже для любителей зимней прохлады.

⚠ Штормовое предупреждение: в связи с резким похолоданием на участке Днестра в Тернопольской и Черновицкой областях прогнозируется усиленное ледообразование. Это может вызвать колебания уровня воды на 0,3-1,0 м, однако угрозы затопления нет.

📌 Интересный факт: по старым приметам, если 22 февраля морозно, то весна будет поздней, а если дует сильный ветер – март обещает быть нестабильным с частыми оттепелями.

Воскресенье, 23 февраля: мороз не отступает, на востоке возможен снег

Последний день выходных будет не менее холодным. Ночью температура снова опустится до -17 °C в восточных регионах, а днем останется в пределах минусовых значений.

Восточные области (Харьков, Луганск, Донецк): Днем -7..-3 °C – мороз, который еще позволяет прогуляться по городу, но без защиты от ветра будет неприятно холодно. Ночью -17 °C – такая температура может вызвать онемение кожи всего за 20 минут на морозе. Ожидается легкий снег, который, хоть и не спасет от холода, но добавит ощущения настоящей зимы.

Днем -7..-3 °C – мороз, который еще позволяет прогуляться по городу, но без защиты от ветра будет неприятно холодно. Ночью -17 °C – такая температура может вызвать онемение кожи всего за 20 минут на морозе. Ожидается легкий снег, который, хоть и не спасет от холода, но добавит ощущения настоящей зимы. Центральные области ( Киев , Винница, Полтава): Днем -5..0 °C – еще приемлемая температура для зимних прогулок, но влажность сделает воздух пронизывающим. Ночью -16 °C.

Днем -5..0 °C – еще приемлемая температура для зимних прогулок, но влажность сделает воздух пронизывающим. Ночью -16 °C. Западные области (Львов, Черновцы, Ужгород): Днем -3..+1 °C – легкий мороз, который не помешает прогулкам, а в Ужгороде до +4 °C – здесь день больше напомнит предвесеннюю оттепель. Ночью температура опустится до -13 °C.

Днем -3..+1 °C – легкий мороз, который не помешает прогулкам, а в Ужгороде до +4 °C – здесь день больше напомнит предвесеннюю оттепель. Ночью температура опустится до -13 °C. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем -3..0 °C – относительно мягкая погода для зимы, но холодный ветер с моря может создать ощущение более сильного холода. Ночью -13 °C.

⚠ Штормовое предупреждение остается в силе: ледовые образования на Днестре продолжают расти, что может вызвать колебания уровня воды.

📌 Интересный факт: по давним наблюдениям, если 23 февраля морозный день, то март начнется со снегопадов и холодов. А если погода ясная – весна может прийти раньше, чем ожидается.

Финальный аккорд зимы: мороз и зимний уют

По данным SINOPTIK.ua, этот уикенд станет настоящим испытанием даже для настоящих любителей зимы. Температуры приблизятся к экстремальным значениям, особенно ночью, а морозный ветер сделает холод еще острее. Но даже в такой погоде можно найти свои плюсы: прогулки по заснеженным паркам, ледяные узоры на окнах и время для любимых домашних ритуалов – какао, плед и интересная книга. Зима уже считает свои последние дни, так что наслаждаемся ею, пока она еще властвует! ❄️