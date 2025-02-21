Зимовий фінал: морози, лід і трохи снігу

Зима не здається: вихідні з морозами до -17°C, можливий легкий сніг на сході. Прогулянки зимовими парками і час для домашніх ритуалів.

Хоча лютий вже добігає кінця, зима вирішила не здаватися без бою. Ці вихідні принесуть справжній морозний удар: температура вночі місцями впаде до -17 °C, а вдень залишатиметься нижче нуля навіть на півдні. Опадів майже не буде, але східні області можуть отримати невеликий сніжний бонус у неділю.

Субота, 22 лютого: пронизливий холод без снігу

За даними SINOPTIK.ua, цей день пройде без опадів, але навіть без снігу зима покаже свій характер. Мороз стане відчутним у всіх регіонах, особливо вночі, коли температура місцями опуститься до -17 °C. Це рівень холоду, за якого навіть подих стає крижаним, а руки мерзнуть за лічені хвилини. На заході та півдні ситуація м’якша, але мінусові температури дадуть про себе знати.

· Східні області (Харків, Луганськ, Донецьк): Вдень -9..-5 °C – відчутний мороз, який змушує кутатися в теплі шалики. Уночі ж температура опуститься до -17 °C . У Запоріжжі та Сумах трохи тепліше – вдень -5..-3°C, але все одно доволі холодно.

· Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): Вдень -5..-1 °C – типова зимова прохолода, коли без рукавичок руки швидко мерзнуть. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -16 °C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Вдень -3..+1 °C – досить комфортний зимовий холод. В Ужгороді до +4°C, тож тут день більше нагадуватиме початок березня. Вночі ж похолоднішає до -13 °C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень очікується -4..0 °C. Уночі ж до -13 °C, що вже відчутно морозно навіть для любителів зимової прохолоди.

⚠ Штормове попередження: у зв’язку з різким похолоданням на ділянці Дністра в Тернопільській і Чернівецькій областях прогнозується посилене льодоутворення. Це може викликати коливання рівня води на 0,3-1,0 м, проте загрози затоплення немає.

📌 Цікавий факт: за старими прикметами, якщо 22 лютого морозно, то весна буде пізньою, а якщо дме сильний вітер – березень обіцяє бути нестабільним із частими відлигами.

Неділя, 23 лютого: мороз не відступає, на сході можливий сніг

Останній день вихідних буде не менш холодним. Уночі температура знову впаде до -17 °C у східних регіонах, а вдень залишиться в межах мінусових значень.

· Східні області (Харків, Луганськ, Донецьк): Вдень -7..-3 °C – мороз, який ще дозволяє пройтися містом, але без захисту від вітру буде неприємно холодно. Уночі ж -17 °C – така температура може викликати оніміння шкіри всього за 20 хвилин на морозі. Очікується легкий сніг, який, хоч і не врятує від холоду, але додасть відчуття справжньої зими.

· Центральні області (Київ, Вінниця, Полтава): Вдень -5..0 °C – ще прийнятна температура для зимових прогулянок, але вологість зробить повітря відчутно пронизливим. Уночі -16 °C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Ужгород): Вдень -3..+1 °C – легкий мороз, який не завадить прогулянкам, а в Ужгороді до +4 °C – тут день більше нагадуватиме передвесняну відлигу. Уночі ж температура опуститься до -13 °C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень -3..0 °C – відносно м’яка погода для зими, але холодний вітер із моря може створювати відчуття більшого холоду. Уночі -13 °C.

⚠ Штормове попередження залишається в силі: льодові утворення на Дністрі продовжують рости, що може викликати коливання рівня води.

📌 Цікавий факт: за давніми спостереженнями, якщо 23 лютого морозний день, то березень почнеться зі снігопадів і холодів. А якщо погода ясна – весна може прийти раніше, ніж очікується.

Фінальний акорд зими: мороз і зимовий затишок

За даними SINOPTIK.ua, цей вікенд стане справжнім випробуванням навіть для справжніх поціновувачів зими. Температури наблизяться до екстремальних значень, особливо вночі, а морозний вітер зробить холод ще гострішим. Але навіть у такій погоді можна знайти свої плюси: прогулянки зимовими парками, крижані візерунки на вікнах і час для улюблених домашніх ритуалів – какао, плед та цікава книга. Зима вже рахує свої останні дні, тож насолоджуємося нею, поки вона ще панує! ❄️