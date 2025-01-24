Зимний уикенд с сюрпризами: прогноз, факты и теплые советы

Эти выходные обещают стать настоящей зимней сказкой — теплая, мягкая погода располагает к прогулкам, поездкам или семейному отдыху.

25 января: суббота с теплом и облачностью

По данным SINOPTIK.ua, суббота будет облачной, без существенных осадков, за исключением отдельных районов Крыма, где возможен небольшой дождь. Температура порадует своим теплом:

Восточные области (Харьков, Луганск, Донецк): Днем +2..+7 °C, что создает приятную атмосферу для зимних прогулок. Ночью прохладнее, до -1 °C.

Днем +2..+7 °C, что создает приятную атмосферу для зимних прогулок. Ночью прохладнее, до -1 °C. Центральные области ( Киев , Полтава, Черкассы): Днем термометры покажут +3..+8 °C — идеально для активного отдыха. Ночью температура опустится до -1 °C.

Днем термометры покажут +3..+8 °C — идеально для активного отдыха. Ночью температура опустится до -1 °C. Западные регионы (Львов, Ивано-Франковск, Черновцы): Днем ожидается +5..+9 °C — отличное время для прогулок по городу или в горах. Ночью прохладнее, до -2 °C.

Днем ожидается +5..+9 °C — отличное время для прогулок по городу или в горах. Ночью прохладнее, до -2 °C. Юг Украины (Одесса, Херсон, Николаев): Самый теплый регион: днем +5..+8 °C, ночью около +1 °C. В Ялте пройдет небольшой дождь.

В народе считалось: если в этот день погода теплая, то весна будет ранней и мягкой.

Магнитные бури: сохраняйте баланс

В ночь с субботы на воскресенье ожидается небольшая геомагнитная активность (уровень G1). Для метеочувствительных людей это сигнал немного замедлить ритм: больше отдыхать, поддерживать водный баланс и избегать стресса. Небольшой дискомфорт можно компенсировать вниманием к своему самочувствию, чтобы выходные остались теплыми и уютными.

26 января: воскресенье с потеплением и солнечными проблесками

Воскресенье будет чуть теплее, а облачность разбавится солнечными прояснениями. Прогноз SINOPTIK.ua обещает:

Восточные регионы (Харьков, Луганск, Донецк): В Харькове днем +2..+4 °C, в других областях до +9 °C. Ночью температура будет колебаться от -1 °C до +1 °C.

В Харькове днем +2..+4 °C, в других областях до +9 °C. Ночью температура будет колебаться от -1 °C до +1 °C. Центральные области (Киев, Днепр, Полтава): Днем +3..+8 °C, ночью до -1 °C. В Кривом Роге заметное потепление — температура поднимется до +11 °C после субботних +3 °C.

Днем +3..+8 °C, ночью до -1 °C. В Кривом Роге заметное потепление — температура поднимется до +11 °C после субботних +3 °C. Западные области (Львов, Тернополь, Ужгород): Днем ожидается +3..+6 °C, ночью около -1 °C.

Днем ожидается +3..+6 °C, ночью около -1 °C. Южные регионы (Одесса, Херсон, Крым): Днем теплее всего — до +11 °C, ночью прохладнее, до -2 °C.

Интересно, что народная примета гласит: если в конце января наблюдается потепление, то зима может вернуться с морозами в начале февраля.

Тепло, уют и хорошее настроение

По данным SINOPTIK.ua, зимняя погода этих выходных создает отличные условия для прогулок и веселых развлечений. Собираясь на улицу, позаботьтесь об удобной одежде и обуви, чтобы чувствовать себя комфортно. Пусть эти дни подарят вам тепло в каждый момент и наполнят хорошим настроением!