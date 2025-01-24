Зимовий вікенд із сюрпризами: прогноз, факти й теплі поради

Ці вихідні обіцяють стати справжньою зимовою казкою — тепла, м’яка погода налаштує на прогулянки, поїздки чи сімейний відпочинок.

25 січня: субота з теплом і хмарністю

За даними SINOPTIK.ua, субота буде хмарною, без істотних опадів, окрім окремих районів Криму, де можливий легкий дощ. Температури порадують своїм теплом:

· Східні області (Харків, Луганськ, Донецьк): Удень +2..+7 °C, що створює приємну атмосферу для зимових прогулянок. Уночі прохолодніше, до -1 °C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Черкаси): Удень стовпчики термометрів покажуть +3..+8 °C, що ідеально для активного відпочинку. Уночі температура знизиться до -1 °C.

· Західні регіони (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці): Удень очікується +5..+9 °C — чудовий час для прогулянок містом або в горах. Уночі прохолодніше, до -2 °C.

· Південь України (Одеса, Херсон, Миколаїв): Найтепліший регіон: вдень +5..+8 °C, а вночі близько +1 °C. У Ялті пройде невеликий дощ.

У народі вважали: якщо цього дня погода тепла, то весна теж буде ранньою й м’якою.

Магнітні бурі: тримайте баланс

У ніч із суботи на неділю прогнозується невелика геомагнітна активність (рівень G1). Для метеочутливих людей це може бути сигналом уповільнити темп: більше відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати стресів. Невеликий дискомфорт можна компенсувати увагою до свого самопочуття, щоб вихідні залишилися теплими й затишними.

26 січня: неділя з потеплінням і сонячними проблисками

Неділя буде трохи теплішою, а хмарність розбавиться сонячними проясненнями. Прогноз SINOPTIK.ua обіцяє:

· Східні регіони (Харків, Луганськ, Донецьк): У Харкові вдень +2..+4 °C, у решті областей — до +9 °C. Уночі температура коливатиметься від -1 °C до +1 °C.

· Центральні області (Київ, Дніпро, Полтава): Удень +3..+8 °C, а вночі до -1 °C. У Кривому Розі відчутне потепління — температура підніметься до +11 °C після суботніх +3 °C.

· Західні області (Львів, Тернопіль, Ужгород): Вдень очікується +3..+6 °C, а вночі близько -1 °C.

· Південні регіони (Одеса, Херсон, Крим): Вдень найтепліше — до +11 °C, а вночі прохолодніше, до -2 °C.

Цікаво, що народна прикмета говорить: якщо в кінці січня спостерігається потепління, то зима може повернутися з морозами на початку лютого.

Тепло, затишок і гарний настрій

За даними SINOPTIK.ua, зимова погода цих вихідних створює чудові умови для прогулянок й веселих розваг. Збираючись на вулицю, подбайте про зручний одяг і взуття, щоб почуватися комфортно. Нехай ці дні принесуть вам тепло в кожен момент і наповнять гарним настроєм!