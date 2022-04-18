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"Было 1000 человек – осталось 400". Перехват СБУ о потерях России под Николаевом видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 18:44
Фото: EPA
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Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора российского солдата и его жены, в котором он рассказывает о потерях своей части где-то возле Николаева. По его словам, полк, где он служит, потерял сотни бойцов.

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"У нашего полка самые большие потери. Нас почти не осталось. Нас было 1000 человек, осталось где-то 400", – рассказал он.

Российский солдат говорит, что него "начала ехать крыша", а единственное, чем он занимается – бегает от украинских военных.

"Выдвинулся – пули над башкой. Начали бежать – по нам Град в жопу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, перестрелка начинается", – рассказал он жене.

Этот военный заявил, что во второй раз в Украину не поедет, а в случае возвращения в Россию собирается расторгнуть контракт.

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Андрей Водяный
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Россия война перехват
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