Фильм про Донбасс получил приз на фестивале в Токио: видео

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Токийском международном кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что Васянович не присутствовал на церемонии, но прислал сообщение, в котором указал, что для него большая честь получить награду от страны, которая "пережила войну и понимает боль". От имени режиссера награду забрал актер фильма Андрей Рымарук.

В фильме "Атлантида" события разворачиваются на Донбассе, который вернулся под контроль Украины.

Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был оператором и снимал картину "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

В сентябре 2019 фильм "Атлантида" Васяновича назвали лучшим в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

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