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Кино. Украинский фильм претендует на Золотой глобус: видео

Кино. Украинский фильм претендует на Золотой глобус: видео - Фото
Нариман Алиев (Фото: facebook.com/filmhomeward)
04.11.2019, 17:32

Фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева внесен в лонг-лист премии

Фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева внесен в лонг-лист премии Золотой глобус в категории Фильм на иностранном языке. Об этом свидетельствует информация на сайте кинопремии.

В список вошли 93 фильма из 65 стран, номинантов огласят 9 декабря, а церемония награждения состоится 20 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Сюжет картины, согласно описанию, таков: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие.

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