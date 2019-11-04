Кино. Украинский фильм претендует на Золотой глобус: видео

Нариман Алиев (Фото: facebook.com/filmhomeward)

Фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева внесен в лонг-лист премии Золотой глобус в категории Фильм на иностранном языке. Об этом свидетельствует информация на сайте кинопремии.

В список вошли 93 фильма из 65 стран, номинантов огласят 9 декабря, а церемония награждения состоится 20 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Сюжет картины, согласно описанию, таков: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие.

Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота дзига. Больше всего номинаций получили фильмы "Брама" и "Дикое поле" В марте

Читайте также: В отборе на Оскар от Украины примет участие один фильм: видео