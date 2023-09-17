Партия ОПЗЖ выступала рупором российской пропаганды внутри Верховной Рады. Депутаты от ОПЗЖ систематически дестабилизировали политическое пространство и спекулировали на отношениях Украины и России. Но с начала полномасштабной войны почти все депутаты от ОПЗЖ исчезли. Куда исчезли депутаты от ОПЗЖ ? Кто куда сбежал? И что с Нестором Шуфричем? В новом выпуске "Разбор полетов" Татьяны Круговой.

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