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Куда пропали депутаты от ОПЗЖ: как Шуфрич, где Медведчук и Кива? видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 16:10
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Партия ОПЗЖ выступала рупором российской пропаганды внутри Верховной Рады. Депутаты от ОПЗЖ систематически дестабилизировали политическое пространство и спекулировали на отношениях Украины и России. Но с начала полномасштабной войны почти все депутаты от ОПЗЖ исчезли. Куда исчезли депутаты от ОПЗЖ ? Кто куда сбежал? И что с Нестором Шуфричем? В новом выпуске "Разбор полетов" Татьяны Круговой.

Юлия Банкова
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