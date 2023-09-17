Партія ОПЗЖ виступала рупором російської пропаганди всередині Верховної Ради. Депутати від ОПЗЖ систематично дестабілізували політичний простір та робили спекуляції на відносинах України та Росії. Але з початку повномасштабної війни майже всі депутати від ОПЗЖ зникли. Куди поділися депутати від ОПЗЖ? Хто куди втік? Та що з Нестором Шуфричем? У новому випуску "Розбір польотів" Тетяни Кругової.

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