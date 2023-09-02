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Мобилизация со стрельбой: когда закончатся скандалы с военкоматами? видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 13:03
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С пистолетом и повесткой. Иногда именно так выглядит работа военкоматов.

Скандалы с участием работников ТЦК не утихают. Шокирующий случай произошел в Киеве. В сети появилось видео, как военные посреди улицы остановили мужчину, один из них достал пистолет и не давал ему пройти. А в Днепропетровской области во время вручения повестки дошло до стрельбы.

В новом выпуске "Разбор полетов" Татьяна Круговая рассказывает о последних громких случаях произвола при вручении повесток. А также о том, как в это время развлекается "батальон Одесса".

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Юлия Банкова
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военкоматмобилизацияповесткатцк
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