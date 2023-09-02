З пістолетом і повісткою. Іноді саме так виглядає робота військкоматів.

Скандали за участю працівників ТЦК не вщухають. Шокуючий випадок стався в Києві. У мережі з'явилося відео, як військові посеред вулиці зупинили чоловіка, один з них дістав пістолет і не давав йому пройти. А в Дніпропетровській області під час вручення повістки таки дійшло до стрілянини.

У новому випуску "Розбір польотів" Тетяна Кругова розказує про останні гучні випадки свавілля під час вручення повісток. А також про те, як у цей же час розважається "батальйон Одеса".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.