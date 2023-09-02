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Мобілізація зі стріляниною: коли закінчаться скандали з військкоматами? видео

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 13:03
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З пістолетом і повісткою. Іноді саме так виглядає робота військкоматів.

Скандали за участю працівників ТЦК не вщухають. Шокуючий випадок стався в Києві. У мережі з'явилося відео, як військові посеред вулиці зупинили чоловіка, один з них дістав пістолет і не давав йому пройти. А в Дніпропетровській області під час вручення повістки таки дійшло до стрілянини.

У новому випуску "Розбір польотів" Тетяна Кругова розказує про останні гучні випадки свавілля під час вручення повісток. А також про те, як у цей же час розважається "батальйон Одеса". 

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Юлія Банкова
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